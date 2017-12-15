НХЛ. Антирекорд Эдмонтона, достижение Филадельфии. Матчи четверга

В четверг в Лиге были сыграны двенадцать встреч.

Бостон - Вашингтон - 3:5

1-й период

0:1 Вашингтон - Якуб Врана - 10 (Мэтт Нисканен - 7), 17:34

2-й период

1:1 Бостон - Патрис Бержерон - 6 (Брэд Маршанд - 14, Дантон Хейнен - 10), 04:22, в большинстве

1:2 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 6 (Евгений Кузнецов - 25, Александр Овечкин - 13), 12:05, в большинстве

3-й период

1:3 Вашингтон - Алекс Чэйссон - 5 (Кристиан Джуус - 3, Джон Карлсон - 21), 07:52

1:4 Вашингтон - Алекс Чэйссон - 6, 11:31, в меньшинстве

2:4 Бостон - Давид Крейчи - 5 (Чарли Макэвой - 12, Джейк Дебраск - 8), 16:20

2:5 Вашингтон - Александр Овечкин - 22 (Мэтт Нисканен - 8), 18:31, в пустые ворота

3:5 Бостон - Патрис Бержерон - 7 (Дэвид Пастрняк - 14, Дантон Хейнен - 11), 19:33, в большинстве

Вашингтон 11-й раз подряд обыграл Бостон, который не смог продлить победную серию до четырех матчей. Столичная команда одержала шестую победу в семи поединках.

Филадельфия - Баффало - 2:1

1-й период

0:1 Баффало - Райан О'Райлли - 8 (Земгус Гиргенсонс - 3), 01:29

1:1 Филадельфия - Трэвис Санхейм - 1 (Дэйл Уис - 2, Джордан Уил - 6), 04:02

2-й период

2:1 Филадельфия - Валтери Филппула - 8 (Якуб Ворачек - 31, Михаэль Раффль - 4), 17:27



Филадельфия одержала пятую подряд победу после серии из 10 поражений и стала пятой командой в истории, которой удался подобный фокус. Баффало проиграл в основное время впервые за пять последних встреч.

Коламбус - Айлендерс - 6:4

1-й период

1:0 Коламбус - Зак Веренски - 10 (Артемий Панарин - 20), 03:57

2:0 Коламбус - Маркус Нютиваара - 2 (Александер Веннберг - 10, Оливер Бьоркстранд - 13), 06:23

3:0 Коламбус - Пьер-Люк Дюбуа - 6 (Зак Веренски - 8, Артемий Панарин - 21), 15:52, в большинстве

2-й период

3:1 Айлендерс - Джош Бэйли - 6 (Джон Таварес - 17), 05:00

3:2 Айлендерс - Кэйси Сизикас - 5 (Скотт Мэйфилд - 6, Кэлвин де Хаан - 10), 07:49

3:3 Айлендерс - Джош Бэйли - 7 (Джон Таварес - 18, Андерс Ли - 14), 13:52

4:3 Коламбус - Сет Джонс - 4 (Кэм Аткинсон - 4, Оливер Бьоркстранд - 14), 15:03

5:3 Коламбус - Ник Фолиньо - 7 (Оливер Бьоркстранд - 15, Александер Веннберг - 11), 17:52

3-й период

5:4 Айлендерс - Джош Бэйли - 8 (Джон Таварес - 19), 07:11, в большинстве

6:4 Коламбус - Джош Андерсон - 12, 19:59, в пустые ворота

Нью-йоркская команда потерпела пятое поражение в последних шести играх. Центрфорвард гостей Джош Бэйли, Вторая звезда матча, прервал безголевую серию «Островитян» на «Нэшионуайд Арене»: они не могли забить здесь на протяжении четырех поединков, с 10 декабря прошлго года.

Монреаль - Нью-Джерси - 2:1 (ОТ)

1-й период

0:1 Нью-Джерси - Стефан Ноусен - 3 (Энди Грин - 4, Йаспер Братт - 12) , 01:21

1:1 Монреаль - Эндрю Шо - 8 (Джорди Бенн - 5, Филлип Дано - 13) , 13:31

Овертайм

2:1 Монреаль - Томаш Плеканец - 4 (Чарльз Юдон - 9, Алекс Гальченюк - 11), 01:52

Монреаль прервал серию из трех поражений, Нью-Джерси потерпел третье поражение в четырех поединках. В нынешней регулярке 16 встреч «Дьяволов» завершились с разницей в 1 гол, и в 15-ти из них Нью-Джерси набирал очки, одержав 10 побед.

Сент-Луис - Анахайм - 1:3

2-й период

0:1 Анахайм - Эндрю Кольяно - 4 (Рикард Ракелл - 12, Энди Вилински - 2), 11:11

3-й период

0:2 Анахайм - Кевин Рой - 5 (Кэм Фаулер - 6, Райан Гецлаф - 7), 05:43

0:3 Анахайм - Кевин Рой - 6 (Дерек Грант - 8, Логан Шоу - 5), 08:28

1:3 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 3 (Магнус Пааярви - 2, Карл Гуннарссон - 2), 14:07

Сент-Луис уступил во второй домашней встрече подряд, Анахайм набрал очки в шестой игре кряду. Центрфорвард гостей Кевин Рой, Первая звезда матча, стал вторым новичком в истории «Уток», оформившим дубль менее чем за 3 минуты (первым был Бобби Райан – январь 2009-го). Нападающий «Блюзменов» Патрик Берглунд набрал 300 очков в НХЛ (154+146).

Миннесота - Торонто - 2:0

1-й период

1:0 Миннесота - Тайлер Эннис - 6 (Райан Сутер - 14), 18:06

3-й период

2:0 Миннесота - Микаель Гранлунд - 7 (Эрик Стаал - 15, Нино Нидеррайтер - 5), 08:06

Миннесота одержала пятую подряд домашнюю победу, а также шестую в семи последних поединках. Игроки Торонто впервые в сезоне не смогли поразить ворота соперника. Первой звездой встречи стал вратарь хозяев Алекс Стэлок, который сделал 28 сэйвов и впервые с марта 2015-го отыграл «на ноль».

Виннипег - Чикаго - 1:5

1-й период

0:1 Чикаго - Винсент Иностроза - 1 (Патрик Шарп - 6), 01:50

0:2 Чикаго - Томми Уингелс - 5 (Лэнс Бума - 5), 06:08

0:3 Чикаго - Ник Шмалтц - 6 (Данкан Кит - 15, Патрик Кейн - 20), 10:21

2-й период

0:4 Чикаго - Патрик Кейн - 12 (Ник Шмалтц - 13, Коннор Мерфи - 5), 11:05

3-й период

1:4 Виннипег - Николай Элерс - 15 (Тайлер Майерс - 11, Брайан Литтл - 14), 05:35, в большинстве

1:5 Чикаго - Михал Кемпны - 1 (Брент Сибрук - 10), 08:21

Чикаго одержал четвертую кряду победу, Виннипег проиграл дома в основное время впервые за 12 матчей и потерпел четвертое поражение в пяти встречах. Первой зведой матча был признан правый крайний гостей Патрик Кейн, продливший результативную серию до трех игр (2+3).

Колорадо - Флорида - 2:1

2-й период

1:0 Колорадо - Нэтан Маккиннон - 12 (Тайсон Бэрри - 20, Тайсон Джост - 2), 03:15

1:1 Флорида - Александр Барков - 11 (Джаред Маккэнн - 5), 10:27, в меньшинстве

3-й период

2:1 Колорадо - Нэтан Маккиннон - 13 (Марк Барберио - 6, Микко Рантанен - 17), 06:44

Колорадо одержал третью победу в последних четырех поединках. Центрфорвард хозяев Нэтан Маккиннон, Вторая звезда встречи, в последних 20-ти играх заработал 30 баллов (12+18).

Калгари - Сан-Хосе - 2:3

1-й период

1:0 Калгари - Михаэль Фролик - 6, 04:42

1:1 Сан-Хосе - Тимо Мейер - 4 (Крис Тьерни - 5, Йонас Донской - 6), 16:07

2-й период

1:2 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 8 (Тимо Мейер - 4, Кевин Лабанк - 8), 10:00, в большинстве

3-й период

2:2 Калгари - Джонни Гудро - 13 (Гарнет Хатавэй - 4), 07:39

2:3 Сан-Хосе - Йонас Донской - 8 (Джо Торнтон - 17, Джастин Браун - 12), 17:12

Правый крайний гостей Йонас Донской, Третья звезда матча, вернулся в состав после шести пропущенных игр и принес команде победу. Сан-Хосе в нынешнем чемпионате выиграл все 11 поединков, в котором вел в счете после второго периода.

Эдмонтон - Нэшвилл - 0:4

2-й период

0:1 Нэшвилл - Понтус Аберг - 2 (Маттиас Экхольм - 14, Калле Ярнкрок - 8), 02:56

0:2 Нэшвилл - Кевин Фиала - 7 (Маттиас Экхольм - 15, Кайл Тёррис - 18), 08:16, в большинстве

0:3 Нэшвилл - Кайл Тёррис - 7 (Крэйг Смит - 9), 14:49

0:4 Нэшвилл - Роман Йоси - 7 (Филип Форсберг - 17, ПиКей Суббан - 15), 17:25, в большинстве

Нэшвилл одержал третью гостевую победу кряду и продлил очную победную серию против Эдмонтона до 10-ти встреч («Нефтяники» не обыгрывали «Хищников» с марта 2014-го). Нэшвилл набирает очки в 5-м поединке кряду и в 17-м из последних 19-ти. Финский голкипер гостей Юсе Сарос, Первая звезда матча, отразил все 46 бросков в створ и оформил первый в сезоне шатаут (второй в заокеанской карьере). К слову, 46 точных бросков – антирекорд Эдмонтона в «сухих» поединках.

Аризона - Тампа-Бэй - 1:4

1-й период

0:1 Тампа-Бэй - Владислав Наместников - 13 (Стивен Стэмкос - 31, Никита Кучеров - 22), 11:30, в большинстве

0:2 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 14 (Ондржей Палат - 13, Тайлер Джонсон - 14), 12:11

2-й период

0:3 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 22 (Виктор Хедман - 17), 06:11

1:3 Аризона - Клэйтон Келлер - 12 (Дерек Степан - 14, Брендан Перлини - 3), 11:29, в большинстве

3-й период

1:4 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 8 (Брэйден Пойнт - 16, Антон Стролман - 6), 00:31

Тампа-Бэй одержала шестую победу подряд, проигрышная серия Аризоны составляет уже пять поединков. Правый крайний гостей Никита Кучеров, Третья звезда встречи, вышел в единоличные лидеры спора бомбардиров. На его счету 44 очка (22+22).

Вегас - Питтсбург - 2:1

1-й период

1:0 Вегас - Джеймс Нил - 15 (Колин Миллер - 13, Давид Перрон - 17), 01:41

1:1 Питтсбург - Йан Коул - 2 (Карл Хагелин - 4, Райли Шихан - 7), 12:04

3-й период

2:1 Вегас - Йон Меррилл - 1 (Эрик Хаула - 10), 08:17

Вегас выиграл пятый поединок из шести последних, Питтсбург проиграл третий раз кряду. Голкипер хозяев Марк-Андре Флери, Первая звезда матча, впервые в карьере сыграл против Питтсбурга и сделал 24 сэйва.

ВОСТОК:

ЗАПАД: