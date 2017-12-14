Україна перемогла Італію на молодіжному чемпіонаті світу

Молодіжна збірна команда України здобула перемогу у своєму четвертому матчі на чемпіонаті світу у Словенії. «Синьо-жовті» з мінімальною перевагою переграли команду Італії.
Завтра команда Андрія Срюбка проведе свій заключний матч на чемпіонаті. Суперником «синьо-жовтих» буде збірна Литви. Для того, щоб гарантувати собі четверту сходинку нашій команді необхідно здобути одне очко. Зараз українська команда має в активі 4 очка.
Україна – Італія – 3:2 (2:0; 1:1; 0:1)
13 грудня 2017 року, 21:00. Льодова арена м. Блед
Судді: Ш. МакФарлейн (США), А. Бергант (Словенія), М. Ферворнер (Австрія)\
Склад України: Дьяченко. Григор’єв – Фірсов, Ординський – Горлушко, Логач – Табашник, Козачук. Денискін – Кривошапкін – Рубан, Пересунько – Щербаков – Мазур, Мостовий – Коваленко – Морозов, Лєсніков – Даниленко – Чорний, Ступак.
Голи: 1:0. Пересунько (Мостовий, 2:15), 2:0. Козачук (Григор’єв, Щербаков, 19:17 – додатковий гравець), 2:1. Бергер (Галассіті, Космач, 25:08), 3:1. Даниленко (Кривошапкін, Григор’єв, 37:33), 3:2. Фінк (ДеЛука, Пехланер, 44:46).
Штраф: 8 – 6
Кидки: 28 – 25
Найкращі гравці: Ординський – Бергер
Источник — Федерация хоккея Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.