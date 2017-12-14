Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Україна перемогла Італію на молодіжному чемпіонаті світу

Команда Андрія Срюбка втратила будь-які шанси на підвищення в класі і буде боротися за 4 позицію

  • 14.12.2017 12:50
  • 300 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФХУ
© ФХУ

Молодіжна збірна команда України здобула перемогу у своєму четвертому матчі на чемпіонаті світу у Словенії. «Синьо-жовті» з мінімальною перевагою переграли команду Італії.

Завтра команда Андрія Срюбка проведе свій заключний матч на чемпіонаті. Суперником «синьо-жовтих» буде збірна Литви. Для того, щоб гарантувати собі четверту сходинку нашій команді необхідно здобути одне очко. Зараз українська команда має в активі 4 очка.

Україна – Італія – 3:2 (2:0; 1:1; 0:1)

13 грудня 2017 року, 21:00. Льодова арена м. Блед
Судді: Ш. МакФарлейн (США), А. Бергант (Словенія), М. Ферворнер (Австрія)\

Склад України: Дьяченко. Григор’єв – Фірсов, Ординський – Горлушко, Логач – Табашник, Козачук. Денискін – Кривошапкін – Рубан, Пересунько – Щербаков – Мазур, Мостовий – Коваленко – Морозов, Лєсніков – Даниленко – Чорний, Ступак.

Голи: 1:0. Пересунько (Мостовий, 2:15), 2:0. Козачук (Григор’єв, Щербаков, 19:17 – додатковий гравець), 2:1. Бергер (Галассіті, Космач, 25:08), 3:1. Даниленко (Кривошапкін, Григор’єв, 37:33), 3:2. Фінк (ДеЛука, Пехланер, 44:46).

Штраф: 8 – 6
Кидки: 28 – 25

Найкращі гравці: Ординський – Бергер

Источник — Федерация хоккея Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 14.12.2017 13:13
    +2
    отскочили в этом году от вылета
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.