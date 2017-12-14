Сборная Украины уступила Казахстану и во втором матче

На броварской арене «Терминал» состоялся второй подряд товарищеский матч сборных Украины и Казахстана.



После поражения днем ранее со счетом 1:5,команда Александра Савицкого смогла во втором матче продержать интригу вплоть до экватора поединка, но во второй половине второго периода гостям удалось отличиться трижды.



Интересно, что казахи отличились в большинстве (4х3), меньшинстве (4х5) и при равных составах (5х5).



Третий период также успеха нашей команде не принес, зато несколько приличных сэйвов в свой актив добавил 17-летний дебютант сборной Украины вратарь Артур Оганджанян.



Украина – Казахстан 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 Дульнев (Пелевин - бол.), 30:49. 0:2 Рахманов (Шестаков, Савицкий), 32:36. 0:3 Кучин (Бурделев - мен.), 37:53.