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Сборная Украины уступила Казахстану и во втором матче

Контрольная встреча закончилась поражением команды Александра Савицкого со счетом 0:3

  • 14.12.2017 11:12
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ФХУ
© ФХУ

На броварской арене «Терминал» состоялся второй подряд товарищеский матч сборных Украины и Казахстана.

После поражения днем ранее со счетом 1:5,команда Александра Савицкого смогла во втором матче продержать интригу вплоть до экватора поединка, но во второй половине второго периода гостям удалось отличиться трижды.

Интересно, что казахи отличились в большинстве (4х3), меньшинстве (4х5) и при равных составах (5х5).

Третий период также успеха нашей команде не принес, зато несколько приличных сэйвов в свой актив добавил 17-летний дебютант сборной Украины вратарь Артур Оганджанян.

Украина – Казахстан 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Шайбы: 0:1 Дульнев (Пелевин - бол.), 30:49. 0:2 Рахманов (Шестаков, Савицкий), 32:36. 0:3 Кучин (Бурделев - мен.), 37:53.

Источник — УХЛ

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