НХЛ. Достижения Лундквиста и Лехтонена. Матчи среды

В среду в Лиге состоялись четыре встречи.
Оттава - Рейнджерс - 3:2
1-й период
1:0 Оттава - Бобби Райан - 2 (Марк Стоун - 13), 04:01
2-й период
1:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 15 (Матс Зуккарелло - 18, Райан МакДона - 16), 03:57
2:1 Оттава - Коди Сиси - 4 (Мэтт Дюшен - 9, Бобби Райан - 9), 15:08
3-й период
3:1 Оттава - Зак Смит - 2 (Том Пайатт - 8), 00:08
3:2 Рейнджерс - Павел Бучневич - 11 (Крис Крайдер - 8, Дэвид Деарнэ - 11), 04:40
Оттава одержала вторую победу в последних 14-ти матчах, нью-йоркская команда уступила второй раз подряд. Вратарь гостей Хенрик Лундквист отразил 27 бросков в створ и стал 15-м вратарем в истории НХЛ, которому покорился рубеж в 20000 сэйвов за карьеру.
Айлендерс - Даллас - 2:5
1-й период
0:1 Даллас - Тайлер Питлик - 4 (Дэн Хэмьюс - 7, Джейми Бенн - 15), 07:37
0:2 Даллас - Александр Радулов - 10 (Джейсон Спецца - 7, Маттиас Янмарк - 9), 15:46
2-й период
0:3 Даллас - Реми Эли - 4 (Девин Шор - 11, Джон Клингберг - 22), 01:01
0:4 Даллас - Джейми Бенн - 13 (Юлиус Хонка - 1), 09:21
3-й период
0:5 Даллас - Тайлер Питлик - 5 (Джон Клингберг - 23, Джейми Бенн - 16), 00:21
1:5 Айлендерс - Андерс Ли - 18 (Джош Бэйли - 29, Джон Таварес - 15), 01:06
2:5 Айлендерс - Андерс Ли - 19 (Джон Таварес - 16, Джош Бэйли - 30), 16:28, в большинстве
Нью-йоркская команда в 13-ти домашних встречах потерпела второе поражение в основное время. Голкипер гостей Кари Лехтонен, Третья звезда поединка, записал в свой актив 300-ю победу в заокеанской карьере. Он стал 33-м стражем ворот в истории Лиги, кому покорился такой результат. Заодно Лехтонен обошел своего земляка Мику Кипрусоффа по количеству встреч в НХЛ и стал финским вратарем с наибольшим количеством игр в регулярных чемпионатах — 624. К слову, на счету Кипрусоффа — 319 побед.
Детройт - Бостон - 2:3 (ОТ)
2-й период
1:0 Детройт - Томаш Татар - 9 (Никлас Кронвалл - 7, Хенрик Зеттерберг - 13), 09:15, в большинстве
3-й период
1:1 Бостон - Ноэль Акьяри - 2 (Тим Шаллер - 4), 03:02
2:1 Детройт - Дилан Ларкин - 5 (Даррен Хелм - 7, Тревор Дэйли - 3), 11:34, в меньшинстве
2:2 Бостон - Дэвид Пастрняк - 15 (Брэд Маршанд - 13, Тори Круг - 13), 18:34
Овертайм
2:3 Бостон - Брэд Маршанд - 12 (Тори Круг - 14), 00:35
Детройт в этом чемпионате проиграл все 6 овертаймов, в которых принимал участие, у команды 10 поражений в последних 11-ти поединках. При этом «Красные крылья» забросили в меньшинстве уже 5 шайб — столько же, сколько в сумме за два предыдущих сезона. Бостон победил третий раз кряду и 9-й в последних 11-ти матчах. Центрфорвард гостей Брэд Маршанд, Первая звезда встречи, продлил результативную серию до 6-ти игр (4+6).
Ванкувер - Нэшвилл - 1:7
1-й период
0:1 Нэшвилл - ПиКей Суббан - 5 , 01:33
0:2 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 11 (Райан Джохансен - 15, Роман Йоси - 14) , 14:38 , в меньшинстве
2-й период
0:3 Нэшвилл - ПиКей Суббан - 6, 03:05
1:3 Ванкувер - Александр Бурмистров - 2 (Брок Бозер - 13, Хенрик Седин - 17), 05:01, в большинстве
1:4 Нэшвилл - Филип Форсберг - 15 (Крэйг Смит - 7, Райан Джохансен - 16), 06:00, в большинстве
3-й период
1:5 Нэшвилл - Крэйг Смит - 12 (Маттиас Экхольм - 13, Кевин Фиала - 15), 08:48
1:6 Нэшвилл - Кевин Фиала - 6 (Кайл Тёррис - 17, Крэйг Смит - 8), 11:57
1:7 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 7 (Филип Форсберг - 16), 12:37
Ванкувер проиграл 4-й раз кряду, победа стала для Нэшвилла 9-й в последних 12-ти матчах. Центрфорвард хозяев Хенрик Седин отметился 800-м ассистом в НХЛ.
ВОСТОК:
ЗАПАД:
Источник — Sport.ua
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