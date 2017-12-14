НХЛ. Достижения Лундквиста и Лехтонена. Матчи среды

Прическа в футболе имеет еще и имиджевую составляющую.Например возьмем Шепелева и Шапаренко. Невз...

Думаю дело все же не в длине волос, а именно в прическе. Обратите внимание что большинство игров ...

на сегодняшних звезд?может ему на Гамшика и Балотелло или Видаля смотреть?более тепильных причесо...

Я так зрозумів, що підарасти4ні прічоски намазані гелем нікого не хвилюють?ах. ну так.. це ж мега...