НХЛ. Достижения Марло и Василевского. Матчи вторника

Во вторник в Лиге состоялись девять встреч.

Баффало - Оттава - 3:2

2-й период

1:0 Баффало - Бенуа Пульо - 8 (Марко Сканделла - 7, Расмус Ристолайнен - 8), 04:13

2:0 Баффало - Кайл Окпосо - 5 (Райан О'Райлли - 13, Джош Горджес - 1), 05:25

3:0 Баффало - Эвандер Кейн - 14 (Расмус Ристолайнен - 9, Джек Айкел - 16), 12:33, в большинстве

3-й период

3:1 Оттава - Коди Сиси - 3 (Марк Стоун - 12, Нэйт Томпсон - 5), 06:43

3:2 Оттава - Дерик Брассар - 7 (Эрик Карлссон - 18, Майк Хоффман - 13), 19:08

Оттава проиграла 12-й поединок из последних 13-ти, а также пятый подряд. Команда завершила семиматчевое гостевое турне с тремя очками. Вратарь хозяев Робин Ленер за карьеру сыграл против «Сенаторов» 7 встреч и в каждом его команда набирала очки, одержав 5 побед.

Нью-Джерси - Лос-Анджелес - 5:1

1-й период

1:0 Нью-Джерси - Трэвис Зэйджак - 2 (Брайан Гиббонз - 6, Блэйк Коулман - 4), 13:44

2:0 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 10 (Йаспер Братт - 11, Уилл Батчер - 18), 16:14, в большинстве

2-й период

3:0 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 11, 15:42

4:0 Нью-Джерси - Брайан Бойл - 6 (Стефан Ноусен - 5, Джимми Хэйс - 5), 17:04

3-й период

4:1 Лос-Анджелес - Торри Митчелл - 1 (Алек Мартинез - 6, Кертис МакДермид - 3), 12:04

5:1 Нью-Джерси - Брайан Гиббонз - 12, 19:49, в меньшинстве

Лос-Анджелес не смог продлить выигрышную серию до девяти матчей и повторить клубный рекорд, держащийся с февраля 2010-го. Пока что 8 побед кряду — лучший результат сезона.

Филадельфия - Торонто - 4:2

1-й период

1:0 Филадельфия - Клод Жиру - 13 (Шон Кутюрье - 15), 09:21

1:1 Торонто - Патрик Марло - 11 (Зак Химан - 10, Рон Хэйнси - 12), 09:48

2-й период

1:2 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 15 (Морган Райлли - 17, Митчелл Мэрнер - 18), 16:50, в большинстве

3-й период

2:2 Филадельфия - Трэвис Конекни - 4 (Роберт Хагг - 4, Иван Проворов - 11), 05:36

3:2 Филадельфия - Шон Кутюрье - 15 (Клод Жиру - 21, Уэйн Симмондс - 9), 17:05

4:2 Филадельфия - Скотт Лоутон - 5 (Михаэль Раффль - 3), 19:44, в пустые ворота

После серии из 10-ти поражений Филадельфия выдала серию из четырех побед. Для Торонто поражение стало первым в четырех поединках. Нападающий гостей Патрик Марло забил гол и набрал 1100-е очко в карьере (519+581), став 60-м игроком в истории, достигнувшим этого рубежа. Среди действующих игроков это сделали четыре человека: Яромир Ягр (1921), Джо Торнтон (1412) и Мариан Хосса (1134). Кроме того, Марло отыграл 1525-ю встречу в регулярных чемпионатах и обошел по этому показателю нынешнего президента «Кленовых листьев» Брендана Шэнахэна, выйдя на чистое 16-е место в истории Лиги.

Вашингтон - Колорадо - 5:2

1-й период

1:0 Вашингтон - Якуб Врана - 9 (Евгений Кузнецов - 22, Мэдисон Боуи - 6) , 05:25

2-й период

1:1 Колорадо - Колин Уилсон - 3 (Мэттью Ньето - 5, Марк Барберио - 5), 04:13

2:1 Вашингтон - Джон Карлсон - 3, 17:42

3-й период

3:1 Вашингтон - Бретт Коннолли - 6 (Мэдисон Боуи - 7, Евгений Кузнецов - 23), 05:15

4:1 Вашингтон - Мэтт Нисканен - 2 (Евгений Кузнецов - 24, Андре Бураковски - 4), 16:19

4:2 Колорадо - Тайсон Джост - 2 (Микко Рантанен - 16, Карл Содерберг - 9), 18:57

5:2 Вашингтон - Девантэ Смит-Пелли - 5 (Чендлер Стефенсон - 7, Джэй Бигл - 7), 19:15, в пустые ворота

Вашингтон одержал восьмую победу в последних 10-ти играх, а также 12-ю в последних 14-ти домашних. Первой звездой матча стал игрок столичной команды Джон Карлсон, который с 23-я очками вышел на 5-е место в списке бомбардиров-защитников (3+20).

Коламбус - Эдмонтон - 2:7

1-й период

0:1 Эдмонтон - Зак Кэссиан - 3 (Марк Летесту - 8, Антон Слепышев - 2), 05:55

2-й период

0:2 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 12 (Майк Каммаллери - 9, Мэттью Беннинг - 4), 06:27, в большинстве

0:3 Эдмонтон - Мэттью Беннинг - 4 (Коннор Макдэвид - 25, Лорэн Броссо - 1), 16:41

0:4 Эдмонтон - Милан Лючич - 7 (Коннор Макдэвид - 26, Леон Драйзайтль - 14), 19:09, в большинстве

0:5 Эдмонтон - Марк Летесту - 7, 19:59, в меньшинстве

3-й период

1:5 Коламбус - Оливер Бьоркстранд - 6 (Маркус Нютиваара - 9, Скотт Хэррингтон - 1), 06:28

2:5 Коламбус - Джек Джонсон - 2 (Оливер Бьоркстранд - 12, Мэтт Калверт - 6), 08:59

2:6 Эдмонтон - Джессе Пулюярви - 5 (Коннор Макдэвид - 27, Дарнелл Нёрз - 9), 13:44

2:7 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 12 (Джессе Пулюярви - 2, Дарнелл Нёрз - 10), 17:46

Центрфорвард хозяев Коннор Макдэвид, Первая звезда поединка и игрового дня, в последних 12-ти встречах набрал 17 очков (3+14). К слову, матч посетил экс-игрок Эдмонтона Уэйн Гретцки. Напомним, его младший брат Кит — помощник генерального менеджера «Нефтяников».

Сент-Луис - Тампа-Бэй - 0:3

1-й период

0:1 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 13 (Тайлер Джонсон - 13, Александер Киллорн - 15), 19:15

3-й период

0:2 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 21 (Михаил Сергачев - 14), 13:37

0:3 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 7 (Брэйден Пойнт - 15, Виктор Хедман - 16), 19:38, в пустые ворота

Тампа-Бэй одержала пятую победу кряду, прервав серию «Блюзменов» из 4-х выигрышей. Первой звездой матча, в котором встречались лидеры конференций, стал голкипер гостей Андрей Василевский, отразивший все 32 броска в створ и оформивший третий шатаут в сезоне. Россиянин стал шестым в истории Лиги вратарем, одержавшим 20 побед в первых 25-ти поединках сезона. «Молнии» выиграли в Сент-Луисе впервые с 2009 года. «Блюзмены» в 17-ти домашних встречах третий раз не смогли забить ни одного гола. Левый крайний хозяев Александр Стин провел 595-ю игру за «Блюзменов» - это 8-й показатель в истории клуба.

Миннесота - Калгари - 2:1 (Б)

1-й период

1:0 Миннесота - Мэтт Каллен - 2 (Джоэль Эрикссон Эк - 3, Райан Сутер - 13) , 17:24

2-й период

1:1 Калгари - Майкл Ферланд - 12 (Джонни Гудро - 26, Марк Джордано - 8), 18:57

Буллиты

2:1 Миннесота, Микаель Гранлунд

Миннесота выиграла третий раз подряд (а очки команда набирает в 7-й домашней всрече кряду), Калгари продлил результативную серию до четырех матчей. Первой звездой поединка был признан вратарь хозяев Алекс Стэлок, в первом перерыве заменивший травмированного Девана Дубника. Он за 45 минут игрового времени отразил 16 бросков в створ, а также четыре послематчевых буллита из пяти. Центрфорвард «Уайлд» Мэтт Каллен забил 250-й гол в НХЛ.

Чикаго - Флорида - 3:2 (ОТ)

1-й период

1:0 Чикаго - Брэндон Саад - 11 (Алекс ДеБринкэт - 10, Джонатан Тэйвз - 13), 16:49

2-й период

1:1 Флорида - Ник Бьюгстад - 8 (Александр Барков - 19, Марк Писик - 3), 11:12

3-й период

1:2 Флорида - Джейми Макгинн - 5 (Винсент Трочек - 19), 03:53

2:2 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 9 (Брэндон Саад - 6, Алекс ДеБринкэт - 11), 13:58

Овертайм

3:2 Чикаго - Патрик Кейн - 11 (Артём Анисимов - 4), 02:24

Чикаго впервые в сезоне выиграл третий раз подряд. Голкипер хозяев Кори Кроуфорд сделал 35 сэйвов и продлил беспроигрышную серию в основное время до девяти встреч. В восьми из них он пропускал не более трех шайб.

Вегас - Каролина - 2:3 (Б)

1-й период

0:1 Каролина - Маркус Крюгер - 1, 16:25

2-й период

1:1 Вегас - Дерик Энгелланд - 3 (Давид Перрон - 16, Эрик Хаула - 9), 01:07

1:2 Каролина - Тревор ван Римсдик - 1 (Джефф Скиннер - 9), 04:38

2:2 Вегас - Райлли Смит - 9 (Колин Миллер - 12, Брэйден Макнэбб - 4), 12:48

Буллиты

2:3 Каролина , Фил Ди Джузеппе

Вегас не смог продлить победную серию до пяти матчей, уступив дома третий раз за 14 игр. Вратарь гостей Кэм Уорд отразил 22 броска в створ и 4 из 5-ти послематчевых буллита, что позволило ему стать 32-м вратарем в истории Лиги, одержавшим как минимум 300 побед в регулярных чемпионатах. Что интересно — первый раз в карьере он выиграл тоже после «перестрелки», в октябре 2005-го «Ураганы» также со счетом 3:2 обыграли Питтсбург.

ВОСТОК:

ЗАПАД: