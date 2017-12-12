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Украина уступила Казахстану в первом товарищеском матче

Команда Александра Савицкого забила всего 1 шайбу, пропустив при этом 5 раз

  • 12.12.2017 21:48
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ФХУ
© ФХУ

Сегодня 12 декабря на Ледовой арене «Терминал» в Броварах сборная Украины провела первый матч в новом сезоне. Соперником украинцев стала сборная Казахстана.

Несмотря на приличную игру национальной сборной в первых двух периодах и поддержку болельщиков на трибунах, Сергей Люльчук пропустил три шайбы. Команда же Александра Савицкого ответила на это одним точным броском Ивана Савченко.

Окончательный же счет в матче казахи установили в третьем периоде, забросив еще две шайбы, зафиксировав победу со счетом 5:1.

Украина - Казахстан - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

0:1 – Савицкий (Рахманов) – 08:26, 0:2 – Воронин (Петухов, Рачинский) – 23:04, 0:3 – Гребенщиков (Евдокимов) – 34:46, 1:3 – Савченко (Куцевич) – 38:48, 1:4 – Гребенщиков (Гренц) – 42:27, 1:5 – Гренц – 57:06,

13 декабря команды проведут второй товарищеский матч, который начнется в 19:00

 

Источник — ХК Донбасс

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