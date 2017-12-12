Украина уступила Казахстану в первом товарищеском матче

Сегодня 12 декабря на Ледовой арене «Терминал» в Броварах сборная Украины провела первый матч в новом сезоне. Соперником украинцев стала сборная Казахстана.



Несмотря на приличную игру национальной сборной в первых двух периодах и поддержку болельщиков на трибунах, Сергей Люльчук пропустил три шайбы. Команда же Александра Савицкого ответила на это одним точным броском Ивана Савченко.



Окончательный же счет в матче казахи установили в третьем периоде, забросив еще две шайбы, зафиксировав победу со счетом 5:1.



Украина - Казахстан - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

0:1 – Савицкий (Рахманов) – 08:26, 0:2 – Воронин (Петухов, Рачинский) – 23:04, 0:3 – Гребенщиков (Евдокимов) – 34:46, 1:3 – Савченко (Куцевич) – 38:48, 1:4 – Гребенщиков (Гренц) – 42:27, 1:5 – Гренц – 57:06,

13 декабря команды проведут второй товарищеский матч, который начнется в 19:00