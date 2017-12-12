ЧМ-2017. Сборная Украины U-20 уступила Норвегии в серии буллитов

Во вторник 12 декабря сборная Украины U-20 в рамках чемпионата мира в дивизионе IB встречалась со сборной Норвегии. Старт поединка проходил в обоюдоострых выпадах, однако по итогам первого периода ни одной из команд не удалось открыть счет. Подобная игра продолжилась и во второй двадцатиминутке, причем на этот раз ближе к заброшенной шайбе были именно украинцы. Тем не менее, перед последним отрезком основного времени матча счет на табло все еще был нулевым.



В третьем же периоде подопечные Андрея Срюбко смогли открыть счет - Никита Коваленко с передач Андрея Денискина и Дениса Мостового вывел Украину вперед. Норвежцы смогли ответить спустя семь минут, и также в неравных составах - Эвен Кьелесвик и Якуб Александр Ноер вывели на ударную позицию Кристоффера Карлсена.



За оставшееся время ни одной из команд не удалось вырвать победу, как и в овертайме. А в серии послематчевых бросков точнее оказалась северная сборная. Украинцы смогли набрать первые очки на турнире, однако все еще не одержали ни одной победы.



Норвегия U-20 - Украина U-20 - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Напомним, в первых двух матчах украинцы проиграли командам Словении и Польши.