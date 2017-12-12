НХЛ. Достижение Лехтонена, очередное поражение Детройта

В понедельник в Лиге состоялись шесть встреч.

Айлендерс - Вашингтон - 3:1

1-й период

1:0 Айлендерс - Брок Нельсон - 9 (Кэл Клаттербак - 6, Джейсон Чимера - 6), 02:36

2-й период

2:0 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 8 (Кэлвин де Хаан - 9, Джордан Эберле - 10), 00:36

3:0 Айлендерс - Джон Таварес - 18 (Джош Бэйли - 28, Андерс Ли - 13), 01:34

3-й период

3:1 Вашингтон - Дмитрий Орлов - 3 (Чендлер Стефенсон - 6, Джэй Бигл - 6), 08:23

Нью-йоркская команда прервала серию из трех поражений, столичная не смогла продлить победную до пяти матчей. «Островитяне» в нынешней регулярке выиграли все 11 поединков, в которых открывали счет.

Рейнджерс - Даллас - 1:2 (Б)

2-й период

0:1 Даллас - Юлиус Хонка - 1 (Эса Линделл - 8, Джейми Бенн - 14), 06:30

3-й период

1:1 Рейнджерс - Рик Нэш - 8 (Брэйди Скей - 9, Павел Бучневич - 12), 16:19

Буллиты

1:2 Даллас, Джейсон Спецца

Даллас прервал серию из трех поражений, «Рейнджеры» проиграли дома второй раз в последних 12-ти встречах. Страж ворот гостей Кари Лехтонен, Вторая звезда матча, догнал Мику Кипруссофа по количеству игр в НХЛ — 623. Это лучший показатель для вратарей из Финляндии. Защитник нью-йоркской команды Марк Стаал провел 719-й поединок за «Ренджеров» - это 11-й результат в истории клуба.

Питтсбург - Колорадо - 1:2

3-й период

0:1 Колорадо - Марк Барберио - 2, 06:17

0:2 Колорадо - Блэйк Комо - 7 (Эрик Джонсон - 8), 18:31, в пустые ворота

1:2 Питтсбург - Фил Кессел - 15 (Евгений Малкин - 19, Джейк Гюнцель - 9), 19:48

Колорадо одержал вторую победу подряд после серии из четырех поражений, Питтсбург проиграл третий раз за пять домашних встреч. Первой звездой матча стал вратарь гостей Джонатан Бернье, который записал на свой счет 39 сэйвов (из них 15 в третьем периоде).

Детройт - Флорида - 1:2 (ОТ)

1-й период

1:0 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 5 (Тревор Дэйли - 2), 18:27

3-й период

1:1 Флорида - Винсент Трочек - 13 (Джонатан Юбердо - 23, Александр Барков - 18), 10:09, в большинстве

Овертайм

1:2 Флорида - Майкл Мэтисон - 1 (Ник Бьюгстад - 7), 02:02

Детройт потерпел девятое поражение в 10-ти играх, победа стала для Флориды второй в последних 6-ти поединках. Шведский центрфорвард хозяев Хенрик Зеттерберг, Третья звезда встречи, прервал самую длительную в заокеанской карьере голевую засуху из 22-х матчей. Нападающий «Пантер» Винсент Трочек начинал юношескую карьеру в Детройте, но профессиональную проводит во Флориде. Он сыграл против «Красных крыльев» 13 поединков, в которых заработал 12 очков (7+5).

Виннипег - Ванкувер - 5:1

1-й период

1:0 Виннипег - Дмитрий Куликов - 2 (Марк Шайфли - 21, Кайл Коннор - 9), 01:28

1:1 Ванкувер - Брок Бозер - 16 (Хенрик Седин - 16, Даниэль Седин - 12), 06:53

2-й период

2:1 Виннипег - Мэтью Перро - 8 (Джоэль Армиа - 7, Брайан Литтл - 13), 04:55

3:1 Виннипег - Николай Элерс - 14 (Тайлер Майерс - 10, Мэтью Перро - 9), 14:09, в большинстве

3-й период

4:1 Виннипег - Джошуа Моррисси - 4 (Адам Лоури - 3, Эндрю Копп - 4), 11:38

5:1 Виннипег - Мэтью Перро - 9 (Мэтт Хэндрикс - 4), 19:16

Виннипег не проигрывает дома в основное время 11 матчей подряд, Вануквер потерпел третье поражение кряду. Центрфорвард хозяев Мэтью Перро, Первая звезда встречи, забил 100-й гол в регулярных чемпионатах.

Анахайм - Каролина - 3:2

1-й период

0:1 Каролина - Джастин Уильямс - 6 (Тревор ван Римсдик - 5), 01:37

1:1 Анахайм - Дерек Грант - 6 (Логан Шоу - 4), 05:55

2-й период

2:1 Анахайм - Якоб Силфверберг - 7, 19:25

3-й период

3:1 Анахайм - Логан Шоу - 2 (Энди Вилински - 1, Антуан Верметт - 6), 01:52

3:2 Каролина - Виктор Раск - 7 (Джефф Скиннер - 8, Тревор ван Римсдик - 6), 17:20

Каролина уступила в четвертой игре подряд. Правый крайний хозяев Логан Шоу, Третья звезда матча, третий раз в карьере набрал больше одного балла (1+1). За Анахайм дебютировал в НХЛ защитник Энди Вилински. Он стал 7-м игроком, выбранным «Лавинами» на драфте-2011, сыгравшим за команду минимум один поединок. Ранее только 3 команды могли похвастать подобным «попаданием в цель» — Рейнджерс (2009), Бостон (1979) и Филадельфия (1979).

ВОСТОК:

ЗАПАД: