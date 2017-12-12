Александр САВИЦКИЙ: «Надеюсь, ребята добавят нам головной боли»

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий в контрольных матчах против Казахстана 12 и 13 декабря собирается дать шанс всем игрокам, которые были вызваны на сборы.

«У нас пять пятерок и три вратаря. За две игры сыграют все: кто-то - один матч, кто-то - оба. Будем задействовать всех. Надеемся, что игроки себя проявят и добавят головной боли тренерам, кого приглашать на следующие сборы и на чемпионат мира».

«Вызов Андрея Татаренко? Андрей — это человек, преданный хоккею. Он тренируется с нашим хоккейным клубом «Кременчуг», за все время не пропустил ни одной тренировки и своим примером подстегивает молодых ребят, подсказывает им, поэтому мы не могли не дать ему шанс».

Напомним, что сборная Украины готовится к чемпионату мира среди команд Дивизиона IВ. Турнир пройдет в Каунасе с 22 по 28 апреля 2018 года.

Матчи против сборной Казахстана наша национальная команда проведет 12 и 13 декабря в Броварах, на арене ТРЦ «Терминал». Начало в 19:00.