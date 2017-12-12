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Александр САВИЦКИЙ: «Надеюсь, ребята добавят нам головной боли»

Главный тренер сборной Украины – о предстоящих матчах против Казахстана

  • 12.12.2017 13:17
  • 233 просмотров
  • 1 комментария
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ФХУ. Александр Савицкий
© ФХУ. Александр Савицкий
Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий в контрольных матчах против Казахстана 12 и 13 декабря собирается дать шанс всем игрокам, которые были вызваны на сборы. 
 
«У нас пять пятерок и три вратаря. За две игры сыграют все: кто-то - один матч, кто-то - оба. Будем задействовать всех. Надеемся, что игроки себя проявят и добавят головной боли тренерам, кого приглашать на следующие сборы и на чемпионат мира».
 
«Вызов Андрея Татаренко? Андрей — это человек, преданный хоккею. Он тренируется с нашим хоккейным клубом «Кременчуг», за все время не пропустил ни одной тренировки и своим примером подстегивает молодых ребят, подсказывает им, поэтому мы не могли не дать ему шанс».
 
Напомним, что сборная Украины готовится к чемпионату мира среди команд Дивизиона IВ. Турнир пройдет в Каунасе с 22 по 28 апреля 2018 года. 
 
Матчи против сборной Казахстана наша национальная команда проведет 12 и 13 декабря в Броварах, на арене ТРЦ «Терминал». Начало в 19:00.

Источник — UA:ПЕРШИЙ

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 12.12.2017 13:27
    -1
    скорее всего эти и будут весной играть, ибо усилется могут только Михновым
    ну может хоть из 1В не вылетят, хотя не факт
    Ссылка
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