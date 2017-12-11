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Українська молодіжка поступилася одноліткам з Польщі

Підопічні Срюбко програли другий матч поспіль

  • 11.12.2017 21:43
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ФХУ
© ФХУ
Молодіжна збірна команда України завершила перший мікроцикл на чемпіонаті світу у Словенії. Андрій Срюбко перед матчем з Польщею вніс певні корективи у склад. Зокрема, гру проти «Кадри» розпочинали представники четвертої ланки, які часто виходили проти ударної ланки противника.
 
У першому періоді стримувальна тактика українців принесла свої результати. Дмитро Щербаков знову продемонстрував своє вміння грати перед голкіпером та відкрив рахунок. Українці мали ще кілька моментів для взяття воріт, але й однієї шайби вистачило для того, щоб піти на першу перерву у статусі лідера.

А ось у другій 20-хвилинці у нашої команди стався провал. Надломив синьо-жовтих точний кидок лідера атак польської збірної Адама Лищарчика вже на 48-й секунді періоду. Поляки впіймали кураж і ще двічі розписались у наших воротах, використавши невпевнену гру українців на власному п’ятаку.

Наприкінці періоду наша команда отямилась і одну шайбу відквитала. Вадим Мазур кинув не сильно, проте точно. Прикритий Дмитром Щербаковим голкіпер поляків на кидок зреагувати не зміг.

У третій 20-хвилинці підопічні Андрія Срюбка діяли першим номером, проте використати свої нечисленні шанси так і не змогли. У підсумку українська «молодіжка» зазнала другої поразки на чемпіонаті світу і ускладнила собі боротьбу за нагороди змагання.
Післязавтра на синьо-жовтих чекає матч проти Норвегії.
 
Україна U20 – Польща U20 – 2:3 (1:0; 1:3; 0:0)
 
Склад України: Дьяченко (до 59:35). Ординський – Горлушко, Логач – Табашник, Григор’єв – Козачук, Фірсов. Лєсніков – Даниленко – Чорний, Пересунько – Щербаков – Мазур, Мостовий – Коваленко – Денискін, Рубан – Кривошапкін – Морозов, Ступак.

Голи: 1:0. Щербаков (Ординський, Горлушко, 1:13 – більш.), 1:1. Лищарчик (Паш, Єжорскі, 20:48), 1:2. Солтис (Ярош, Міхаловскі, 29:06), 1:3. Єжорскі (Радзєнчак, 31:28), 2:3. Мазур (Горлушко, 36:17 – більш.).

Штраф: 8 – 8
Кидки: 22 – 40
Найкращі гравці: Мазур – Радзєнчак

Источник — Федерация хоккея Украины

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