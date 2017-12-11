Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В КХЛ обновили рекорд, забросив шайбу на 5-й секунде матча

Александр Елесин забил самый быстрый гол в истории Лиги

  • 11.12.2017 12:23
  • 95 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ТАСС
© ТАСС

В поединке КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом» нападающий гостей Александр Елесин поразил ворота уфимцев на пятой секунде и стал автором самого быстрого гола в истории КХЛ. 

К слову, для 21-летнего Елесина, который проводил свой 39-й матч в Лиге, шайба стала дебютной. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Радулову, отличившемуся на 6-й секунде в матче «Салавата Юлаева» с ханты-мансийской «Югрой» в 2010-м. 

 

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.