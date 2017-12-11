В КХЛ обновили рекорд, забросив шайбу на 5-й секунде матча

В поединке КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом» нападающий гостей Александр Елесин поразил ворота уфимцев на пятой секунде и стал автором самого быстрого гола в истории КХЛ.
К слову, для 21-летнего Елесина, который проводил свой 39-й матч в Лиге, шайба стала дебютной. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Радулову, отличившемуся на 6-й секунде в матче «Салавата Юлаева» с ханты-мансийской «Югрой» в 2010-м.
Источник — Sport.ua
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