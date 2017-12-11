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НХЛ. Сент-Луис обыграл Баффало, Торонто - Эдмонтон. Матчи воскресенья

Статистика и видеообзоры поединков

  • 11.12.2017 10:46
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НХЛ. Торонто - Эдмонтон
© НХЛ. Торонто - Эдмонтон
В воскресенье в Лиге состоялись четыре встречи.
 
Чикаго - Аризона - 3:1 
3-й период
1:0 Чикаго - Томми Уингелс - 4 (Джон Хейден - 7, Джордан Остерле - 2), 07:36
1:1 Аризона - Энтони Дюклэйр - 7 (Алекс Голигоски - 11, Джэйкоб Чичран - 1), 14:02
2:1 Чикаго - Артём Анисимов - 13 (Патрик Кейн - 18, Брент Сибрук - 9), 15:13
3:1 Чикаго - Ник Шмалтц - 5 (Патрик Кейн - 19), 16:58 
 
Чикаго  выиграл второй раз кряду после серии из пяти поражений, Аризона проиграла четвертый раз подряд. Вратарь хозяев Кори Кроуфорд, Первая звезда матча, не проигрывает в основное время в восьми поединках подряд. Второй звездой был признан правый крайний «Блэкхокс» Патрик Кейн, который вышел на пятое место в истории клуба по числу очков (781). Кейн прервал результативную засуху из четырех встреч, которая стала для него самой длительной с апреля 2009-го. 
 
 
Сент-Луис - Баффало - 3:2 (ОТ)
1-й период
1:0 Сент-Луис - Брэйден Щенн - 16 (Джоэль Эдмундсон - 5, Александр Стин - 13), 00:40 
2-й период
2:0 Сент-Луис - Пол Штясны - 7 (Владимир Тарасенко - 19, Джоэль Эдмундсон - 6), 16:17
3-й период
2:1 Баффало - Эван Родригез - 1 (Сэм Рейнхарт - 6, Эвандер Кейн - 14), 01:42, в большинстве
2:2 Баффало - Эван Родригез - 2 (Райан О'Райлли - 12, Марко Сканделла - 6), 18:33
Овертайм
3:2 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 14 (Колтон Парайко - 14, Пол Штясны - 16), 04:24
 
Сент-Луис обыграл Баффало дома шестой раз кряду. Первой звездой матча стал правый крайний хозяев Владимир Тарасенко, который нанес больше всех бросков по воротам — 16 (из них 8 в створ), и забил-таки победный гол. Центрфорвард «Сэйбрз» Райан О'Райлли провел 600-ю игру в регулярных чемпионатах.
 
 
Торонто - Эдмонтон - 1:0 
1-й период
1:0 Торонто - Зак Химан - 6 (Джэйк Гардинер - 13, Вилльям Нюландер - 16), 00:34 
 
Торонто выиграл третий раз подряд, Эдмонтон второй раз в сезоне уступил «Кленовым листьям». Первой звездой поединка был признан голкипер хозяев Кертис Макэлинни, записавший в свой актив 41 сэйв и отстоявший «на ноль» впервые в сезоне. Следует отметить, что 4 раза ему на выручку приходил каркас ворот. За карьеру Макэлинни провел 6 поединков против «Нефтяников» и все выиграл.
 
 
Сан-Хосе - Миннесота - 3:4 (ОТ)
1-й период
0:1 Миннесота - Райан Мерфи - 1 (Джейсон Зукер - 11, Эрик Стаал - 14), 04:19, в большинстве 
0:2 Миннесота - Эрик Стаал - 11 (Райан Сутер - 12, Микаель Гранлунд - 12), 10:27 
2-й период
0:3 Миннесота - Эрик Стаал - 12 (Райан Мерфи - 1, Микаель Гранлунд - 13), 04:58
1:3 Сан-Хосе - Брент Бернс - 3 (Джо Торнтон - 16, Томаш Гертл - 11), 19:07, в большинстве
3-й период
2:3 Сан-Хосе - Брент Бернс - 4 (Джо Павелски - 11), 02:41, в большинстве
3:3 Сан-Хосе - Томаш Гертл - 7 (Дайлан ДеМело - 3, Тим Хид - 7), 14:59
Овертайм
3:4 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 10, 03:26
 
Для Миннесоты победа стала 4-й в последних 5-ти встречах. Защитник гостей Райан Мерфи забил впервые с августа 2015-го (тогда он выступал за Каролину). Датский нападающий «Акул» Янник Хансен провел 600-ю игру в заокеанской карьере.
 
 
ВОСТОК:
 
ЗАПАД:

Источник — Sport.ua

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