18 игроков УХЛ приглашены на сборы перед игрой с Казахстаном

пока играет жуниор мораеш толку небудет.. хацкевичь при тебе динамо ни одного поединка не сыграло...

А с лучшего физрука 2017 года корона не снимается？Клоун！

Замени "Беседин" на "Ярмоленко" и скажи что "это бревно" Газзаев уп...

Слава богу, наши девчонки - не такие сопливые и не такие бесхарактерные, как недофутболеры! Браво...

ты себя вообще слышишь, даун??? играли Александрия и ДК...а виноват Шахтер...в Киеве пандемия туп...

Подберем сопли про пенали и едем дальше. Не к лицу Динамо надеятся на пенальти - им сейчас надо ...

Ахметов - конспиратор ! Дома не "покупал" ФФУ и судейку ,а "купил" в матче с...