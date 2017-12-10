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18 игроков УХЛ приглашены на сборы перед игрой с Казахстаном

12 и 13 декабря сборная Украины встретится с казахами

  • 10.12.2017 17:07
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  • 1 комментария
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ФХУ
© ФХУ
Национальная сборная Украины начала подготовку к матчам против национальной команды Казахстана. На учебно-тренировочный сбор приглашены 28 хоккеистов, 18 из которых представляют Украинскую хоккейную лигу. В частности, Александр Савицкий вызвал 8 игроков из «Донбасса», 5 – из «Кременчука», 3 – из «Белого Барса» и по 1 – из «Галицких Львов» и МХК «Динамо».
 
Вратари: Сергей Люльчук («Белый Барс»), Виталий Власенко («Кременчук»), Артур Оганджанян (Boch Militia U18, США)
 
Защитники: Александр Александров, Филипп Матвиенко, Дмитрий Игнатенко, Юрий Шпак (все – «Донбасс»), Александр Боевых («Кременчук»), Всеволод Толстушко («Галицкие Львы»), Назарий Бабчук (Dc Ceske Budejovice, Чехия), Павел Таран (HK Michalovce, Словакия), Андрей Татаренко (без клуба), Владимир Романенко (Progym Gheorgheni, Румыния)
 
Нападающие: Виталий Лялька, Виктор Захаров, Владислав Луговой, Иван Савченко (все – «Донбасс»), Антон Бойков, Дмитрий Чернышенко, Севастьян Карпенко (все – «Кременчук»), Руслан Ромащенко, Владислав Куцевич (оба – «Белый Барс»), Владимир Чердак (МХК «Динамо»), Сергей Бабинец, Владислав Гаврик (оба – HC Presov, Словакия), Никита Буценко, Дмитрий Даниленко (оба – Progym Gheorgheni, Румыния)
 
Матчи против сборной Казахстана наша национальная команда проведёт 12 и 13 декабря в 19:00.

Источник — Федерация хоккея Украины

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Комментарии
    Rostik Karpa
    online
      Rostik Karpa, 10.12.2017 18:15
    0
    Та програють наші обидва матчі з різницею мінімум в 3-4 шайби
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