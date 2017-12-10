18 игроков УХЛ приглашены на сборы перед игрой с Казахстаном

Национальная сборная Украины начала подготовку к матчам против национальной команды Казахстана. На учебно-тренировочный сбор приглашены 28 хоккеистов, 18 из которых представляют Украинскую хоккейную лигу. В частности, Александр Савицкий вызвал 8 игроков из «Донбасса», 5 – из «Кременчука», 3 – из «Белого Барса» и по 1 – из «Галицких Львов» и МХК «Динамо».
Вратари: Сергей Люльчук («Белый Барс»), Виталий Власенко («Кременчук»), Артур Оганджанян (Boch Militia U18, США)
Защитники: Александр Александров, Филипп Матвиенко, Дмитрий Игнатенко, Юрий Шпак (все – «Донбасс»), Александр Боевых («Кременчук»), Всеволод Толстушко («Галицкие Львы»), Назарий Бабчук (Dc Ceske Budejovice, Чехия), Павел Таран (HK Michalovce, Словакия), Андрей Татаренко (без клуба), Владимир Романенко (Progym Gheorgheni, Румыния)
Нападающие: Виталий Лялька, Виктор Захаров, Владислав Луговой, Иван Савченко (все – «Донбасс»), Антон Бойков, Дмитрий Чернышенко, Севастьян Карпенко (все – «Кременчук»), Руслан Ромащенко, Владислав Куцевич (оба – «Белый Барс»), Владимир Чердак (МХК «Динамо»), Сергей Бабинец, Владислав Гаврик (оба – HC Presov, Словакия), Никита Буценко, Дмитрий Даниленко (оба – Progym Gheorgheni, Румыния)
Матчи против сборной Казахстана наша национальная команда проведёт 12 и 13 декабря в 19:00.
Источник — Федерация хоккея Украины
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