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НХЛ. Достижение Лундквиста, серия Лос-Анджелеса. Матчи субботы

Статистика и видеообзоры поединков

  • 10.12.2017 12:16
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НХЛ. Лос-Анджелес - Каролина
© НХЛ. Лос-Анджелес - Каролина
В субботу в Лиге состоялись двенадцать встреч.
 
Детройт - Сент-Луис - 1:6 
1-й период
0:1 Сент-Луис - Джейден Шварц - 14 (Александр Стин - 11, Брэйден Щенн - 21), 11:50 
2-й период
0:2 Сент-Луис - Владимир Соботка - 6 (Владимир Тарасенко - 18, Пол Штясны - 15), 04:07
0:3 Сент-Луис - Скотти Апшолл - 5, 06:17
0:4 Сент-Луис - Джей Баумистер - 1 (Алекс Пьетранжело - 15, Самуэль Блэ - 2), 16:26
3-й период
1:4 Детройт - Франс Нильсен - 8 (Люк Гленденинг - 2, Йонатан Эрикссон - 5), 07:18
1:5 Сент-Луис - Дмитрий Яшкин - 4 (Алекс Пьетранжело - 16, Джоэль Эдмундсон - 4), 09:00
1:6 Сент-Луис - Брэйден Щенн - 15 (Джей Баумистер - 1, Александр Стин - 12), 19:17
 
Сент-Луис продлил победную серию до трех матчей, Детройт потерпел восьмое поражение в девяти последних поединках (шесть из них произошли дома). Защитник гостей Джей Баумистер, Третья звезда встречи, забил впервые с ноября прошлого года и прервал безголевую серию из 77 игр.
 
 
Бостон - Айлендерс - 3:1 
2-й период
1:0 Бостон - Брэд Маршанд - 11 (Тори Круг - 11, Дэвид Пастрняк - 12), 10:51, в большинстве
3-й период
2:0 Бостон - Джейк Дебраск - 6 (Тори Круг - 12, Дэвид Пастрняк - 13), 06:45
2:1 Айлендерс - Андерс Ли - 17 (Джош Бэйли - 27, Мэтью Барзал - 20), 16:52
3:1 Бостон - Дантон Хейнен - 6 (Патрис Бержерон - 13), 19:18, в пустые ворота
 
Бостон одержал восьмую победу в 10-ти матчах, нью-йоркская команда потерпела третье поражение подряд. «Островитяне» пропусили в меньшинстве в седьмом поединке кряду.
 
 
Монреаль - Эдмонтон - 2:6 
1-й период
0:1 Эдмонтон - Майк Каммаллери - 4 (Райан Нюджент-Хопкинс - 10, Патрик Марун - 9), 07:46 
0:2 Эдмонтон - Джухар Хайра - 4 (Райан Стром - 8), 11:37 
2-й период
0:3 Эдмонтон - Джухар Хайра - 5 (Райан Стром - 9, Крис Расселл - 11), 01:11
0:4 Эдмонтон - Милан Лючич - 6 (Леон Драйзайтль - 13, Коннор Макдэвид - 23), 02:24, в большинстве
1:4 Монреаль - Алекс Гальченюк - 7 (Джефф Петри - 8, Макс Пачиоретти - 10), 13:44, в большинстве
3-й период
1:5 Эдмонтон - Оскар Клефбом - 3 (Марк Летесту - 7, Милан Лючич - 15), 02:39, в большинстве
1:6 Эдмонтон - Йоханн Аувиту - 2 (Коннор Макдэвид - 24, Джессе Пулюярви - 1), 03:09
2:6 Монреаль - Филлип Дано - 6 (Байрон Фрёзе - 4, Даниэль Карр - 5), 15:58
 
Монреаль проиграл третий раз подряд, Эдмонтон одержал четвертую победу в шести встречах. Центрфорвард гостей Коннор Макдэвид, Вторая звезда матча, продлил результативную серию до четырех игр (1+4). Его одноклубник Леон Драйзайтль отдал 100-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах, а  Марк Летесту набрал 200-е очко (90+110).
 
 
Тампа-Бэй - Виннипег - 4:3 (ОТ)
1-й период
0:1 Виннипег - Эндрю Копп - 4 (Адам Лоури - 2, Брэндон Танев - 5), 01:23 
1:1 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 9 (Брэйден Пойнт - 14, Тайлер Джонсон - 11), 18:57, в большинстве 
2-й период
2:1 Тампа-Бэй - Михаил Сергачев - 7 (Тайлер Джонсон - 12, Ондржей Палат - 12), 16:39
2:2 Виннипег - Кайл Коннор - 10 (Джошуа Моррисси - 7, Блэйк Уилер - 30), 18:02
3-й период
2:3 Виннипег - Николай Элерс - 13 (Джейкоб Труба - 8, Патрик Лайне - 11), 07:02
3:3 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 20 (Джейк Дотчин - 3, Стивен Стэмкос - 30), 08:51
Овертайм
4:3 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 12 (Антон Стролман - 5), 00:36
 
Тампа-Бэй одержала четвертую победу подряд (все дома), Виннипег впервые в сезоне проиграл трижды кряду. «Джетс» в нынешней регулярке проиграли все 5 овертаймов, в которых участвовали. Правый крайний «Молний» Никита Кучеров забил 128-й гол за Тампу-Бэй и вышел на 6-е место в клубной истории по этому показателю.
 
 
Флорида - Колорадо - 3:7 
1-й период
0:1 Колорадо - Микко Рантанен - 9 (Марк Барберио - 4, Гэбриэл Ландеског - 9), 10:56 
1:1 Флорида - Аарон Экблад - 6 (Джонатан Юбердо - 22, Кит Яндл - 15), 19:57 
2-й период
2:1 Флорида - Денис Мальгин - 4 (Джейми Макгинн - 8, Джаред Маккэнн - 4), 04:51
2:2 Колорадо - Нэтан Маккиннон - 11 (ДжейТи Комфер - 5, Патрик Немет - 6), 11:26
2:3 Колорадо - Александер Керфут - 9 (Тайсон Бэрри - 19, Микко Рантанен - 15), 12:07
3-й период
2:4 Колорадо - Эрик Джонсон - 4 (Мэттью Ньето - 3), 11:59
2:5 Колорадо - Колин Уилсон - 2 (ДжейТи Комфер - 6, Свен Андригетто - 9), 13:42
3:5 Флорида - Джонатан Юбердо - 9 (Кит Яндл - 16, Винсент Трочек - 18), 14:15
3:6 Колорадо - Мэттью Ньето - 4 (Блэйк Комо - 6, Карл Содерберг - 8), 15:59, в пустые ворота
3:7 Колорадо - Карл Содерберг - 4 (Блэйк Комо - 7, Мэттью Ньето - 4), 17:40, в пустые ворота
 
Колорадо прервал серию из четырех поражений, Флорида потерпела четвертое поражение в пяти матчах. Аарон Экблад стал третьим защитником в истории «Пантер», забившим в трех поединках кряду. Его одноклубник Джонатан Юбердо набрал 228-е очко, играя за Флориду, и вышел по этому показателю на чистое 10-е место в истории клуба.
 
 
Рейнджерс - Нью-Джерси - 5:2 
1-й период
1:0 Рейнджерс - Джимми Веси - 6 (Пол Кэри - 3, Бу Нивз - 5), 06:14 
2-й период
2:0 Рейнджерс - Йаспер Фаст - 7 (Рик Нэш - 7), 09:42
2:1 Нью-Джерси - Дэймон Северсон - 4 (Блэйк Коулман - 3, Стефан Ноусен - 4), 13:45
3:1 Рейнджерс - Матс Зуккарелло - 6, 16:03
3-й период
4:1 Рейнджерс - Матс Зуккарелло - 7 (Джей Ти Миллер - 18, Райан МакДона - 15), 06:21
4:2 Нью-Джерси - Майлс Вуд - 7 (Павел Заха - 5, Уилл Батчер - 17), 06:34
5:2 Рейнджерс - Кевин Хэйс - 6 (Рик Нэш - 8, Йаспер Фаст - 8), 11:59
 
Нью-йоркская команда выиграла 10 из 11-ти домашних встреч (точно такой же результат она показала в сезоне-1982/83) и одержала 13-ю победу в 17 последних играх. Вратарь хозяев Хенрик Лундквист вышел на чистое второе место по количеству побед, одержанных с одной командой — 419. Мартин Бродо выиграл 688 матчей, выступая за Нью-Джерси.
 
 
Питтсбург - Торонто - 3:4 
1-й период
0:1 Торонто - Коннор Браун - 9 (Морган Райлли - 16, Рон Хэйнси - 11), 01:23 
0:2 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 14 (Митчелл Мэрнер - 15, Тайлер Бозак - 8), 01:42 
0:3 Торонто - Тайлер Бозак - 5 (Митчелл Мэрнер - 16, Роман Полак - 2), 12:55 
2-й период
1:3 Питтсбург - Райли Шихан - 3 (Доминик Симон - 1, Брайан Думулин - 2), 14:24
2:3 Питтсбург - Евгений Малкин - 9 (Фил Кессел - 22), 17:51, в большинстве
2:4 Торонто - Тайлер Бозак - 6 (Джэйк Гардинер - 12, Митчелл Мэрнер - 17), 18:13
3-й период
3:4 Питтсбург - Сидни Кросби - 13 (Кристофер Летанг - 22, Доминик Симон - 2), 17:12
 
Торонто одержал 11-ю победу в последних 15-ти поединках. Защитник гостей Рон Хэйнси впервые сыграл против Питтсбурга, с которым в прошлом сезоне Выиграл Кубок Стэнли.
 
 
Коламбус - Аризона - 1:0 
1-й период
1:0 Коламбус - Джош Андерсон - 11 (Артемий Панарин - 19, Пьер-Люк Дюбуа - 8), 00:30 
 
Коламбус выиграл 10 из последних 13-ти матчей, у Аризона — 1 победа в воследних 6-ти. Первой звездой встречи стал голкипер хозяев Сергей Бобровский, отразивший все 35 бросков в створ. Для россиянина шатаут стал 23-м в карьере и четвертым в сезоне (лучший результат в Лиге). 
 
 
Даллас - Вегас - 3:5 
1-й период
0:1 Вегас - Алекс Тук - 7 (Брендан Лейпсик - 9, Коди Икин - 9), 12:13 
1:1 Даллас - Тайлер Питлик - 3 (Антуан Руссель - 6, Радек Факса - 7), 14:28 
2-й период
1:2 Вегас - Давид Перрон - 7 (Джеймс Нил - 9), 04:58, в большинстве
2:2 Даллас - Джейсон Спецца - 5 (Маттиас Янмарк - 8, Джон Клингберг - 21), 05:25
2:3 Вегас - Райлли Смит - 8 (Джонатан Марчиссо - 16), 06:10
2:4 Вегас - Брэйден Макнэбб - 2 (Брендан Лейпсик - 10, Коди Икин - 10), 08:35
3-й период
3:4 Даллас - Джейми Бенн - 12 (Тайлер Сегин - 14, Эса Линделл - 7), 04:16
3:5 Вегас - Эрик Хаула - 11 (Давид Перрон - 15), 19:17, в пустые ворота
 
Даллас потерпел третье поражение кряду, победная серия Вегаса достигла четырех игр. В текущем чемпионате команды встречались трижды, и дважды успех праздновали «Золотые рыцари».
 
 
Сан-Хосе - Оттава - 5:0 
1-й период
1:0 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 15 (Кевин Лабанк - 6, Джастин Браун - 11), 12:55 
2-й период
2:0 Сан-Хосе - Марк-Эдуард Власик - 3 (Тим Хид - 6, Кевин Лабанк - 7), 05:31
3:0 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 5 (Джо Павелски - 10, Джо Торнтон - 15), 14:41
3-й период
4:0 Сан-Хосе - Джо Павелски - 6 (Логан Кутюр - 9, Брент Бернс - 13), 03:24, в большинстве
5:0 Сан-Хосе - Томаш Гертл - 6 (Брент Бернс - 14, Логан Кутюр - 10), 17:38, в большинстве
 
Оттава потерпела четвертое поражение подряд и 11-е в последних 12-ти матчах. Центрфорвард хозяев Логан Кутюр, Первая звезда поединка, преодолел рубеж в 400 очков в НХЛ (194+207). Вратарь «Акул» Аарон Делл (Третья звезда) записал на свой счет 25 сэйвов и второй шатаут в карьере.
 
 
Калгари - Ванкувер - 4:2 
1-й период
0:1 Ванкувер - Джейк Виртанен - 4 (Майкл Дель Зотто - 10), 02:02 
1:1 Калгари - Трой Брауэр - 2 (Кёртис Лазар - 4), 18:28 
2-й период
1:2 Ванкувер - Брок Бозер - 15 (Маркус Гранлунд - 2, Даниэль Седин - 11), 19:05, в большинстве
3-й период
2:2 Калгари - Мэттью Ткачак - 5 (Гарнет Хатавэй - 2, Микаэль Бэклунд - 12), 11:34
3:2 Калгари - Сэм Беннетт - 4 (Марк Янковски - 3, Гарнет Хатавэй - 3), 18:50
4:2 Калгари - Мэттью Ткачак - 6 (Михаэль Фролик - 7, Трэвис Хэмоник - 3), 19:36, в пустые ворота
 
Голкипер хозяев Майк Смит, Третья звезда встречи, провел 500-ю игру в НХЛ. Центрфорвард Ванкувера Маркус Гранлунд, начинавший карьеру в Калагри, отыграл 200-й матч в регулярных чемпионатах.
 
 
Лос-Анджелес - Каролина - 3:2 (ОТ)
2-й период
1:0 Лос-Анджелес - Тайлер Тоффоли - 14 (Анже Копитар - 22, Тэннер Пирсон - 13), 06:27
2:0 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 16 (Тайлер Тоффоли - 8, Кристиан Фолин - 3), 09:16
3-й период
2:1 Каролина - Виктор Раск - 6 (Теуво Теравяйнен - 16), 13:03, в большинстве
2:2 Каролина - Элиас Линдхольм - 8 (Дерек Райан - 10, Брок Макгинн - 7), 17:38
Овертайм
3:2 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 6 (Джэйк Маззин - 16, Джонатан Куик - 2), 04:40
 
Лос-Анджелес шестой раз в истории достиг рубежа в 20 побед после 31 поединка чемпионата, Каролина потерпела пятое подряд гостевое поражение. 
 
 
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Источник — Sport.ua

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