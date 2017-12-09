НХЛ. Достижения Панарина и Хенрика, встреча Суббанов. Матчи пятницы

В пятницу в Лиге состоялись пять встреч.

Нью-Джерси - Коламбус - 3:5

1-й период

1:0 Нью-Джерси - Брайан Бойл - 5 (Джимми Хэйс - 4, Майлс Вуд - 6), 08:29

2:0 Нью-Джерси - Маркус Юханссон - 4 (Стефан Ноусен - 3), 14:10

2-й период

2:1 Коламбус - Пьер-Люк Дюбуа - 5 (Артемий Панарин - 14), 02:29

2:2 Коламбус - Лукаш Седлак - 3 (Артемий Панарин - 15), 05:44

2:3 Коламбус - Скотт Хэррингтон - 1 (Артемий Панарин - 16, Бун Дженнер - 6), 14:13

3:3 Нью-Джерси - Блэйк Коулман - 3 (Брайан Гиббонз - 5, Стивен Сантини - 6), 19:40

3-й период

3:4 Коламбус - Александер Веннберг - 2 (Артемий Панарин - 17, Оливер Бьоркстранд - 11), 01:32, в большинстве

3:5 Коламбус - Зак Веренски - 9 (Артемий Панарин - 18, Сет Джонс - 12), 15:02

Центрфорвард гостей Артемий Панарин, Первая звезда матча, стал первым игроком за 22 года, которому в одном поединке удалось сделать пять первостепенных передач. В последний раз 18 апреля 1995 года это сделал форвард Рейнджерс Брайан Лич. К тому же россиянин стал пятым игроком в истории Коламбуса, набравшим пять очков в одной встрече.

Вашингтон - Рейнджерс - 4:2

1-й период

1:0 Вашингтон - Джэй Бигл - 4 (Девантэ Смит-Пелли - 6, Чендлер Стефенсон - 5), 00:14

2-й период

2:0 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 5, 11:42

2:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 14 (Джей Ти Миллер - 17, Райан МакДона - 14), 19:03

3-й период

2:2 Рейнджерс - Йаспер Фаст - 6 (Пол Кэри - 2, Марк Стаал - 5), 09:37

3:2 Вашингтон - Мэтт Нисканен - 1 (Том Уилсон - 10, Александр Овечкин - 12), 16:28

4:2 Вашингтон - Том Уилсон - 5 (Никлас Бэкстрем - 20, Дмитрий Орлов - 8), 18:28

Для Вашингтона победа стала четвертой подряд и 13-й в 18-ти играх. Вратарь хозяев Брэден Холтби, Вторая звезда матча, в последних пяти поединках отразил 91 из 99-ти бросков в створ. Столичная команда в этом сезоне выиграла все 13 встреч, в которых забивала минимум 4 гола.

Нэшвилл - Вегас - 3:4 (Б)

1-й период

0:1 Вегас - Вилльям Карлссон - 15 (Алекс Тук - 8, Нэйт Шмидт - 12), 06:55, в большинстве

2-й период

0:2 Вегас - Джеймс Нил - 14 (Лука Сбиса - 9, Нэйт Шмидт - 13), 14:37

1:2 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 6 (Понтус Аберг - 3, Филип Форсберг - 15), 15:40

3-й период

2:2 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 10 (Кевин Фиала - 14, Кайл Тёррис - 16), 08:04

3:2 Нэшвилл - Ник Бонино - 6 (Виктор Арвидссон - 11), 14:56

3:3 Вегас - Эрик Хаула - 10 (Колин Миллер - 11, Давид Перрон - 14), 19:20

Буллиты

3:4 Вегас, Райлли Смит

Вегас выиграл третий раз подряд, Нэшвилл проиграл после серии из трех побед. Вратарь гостей Малкольм Суббан сделал 41 сэйв, а также не позволил соперникам реализовать ни один из шести буллитов. Это была первая официальная встреча, в которой Малкольм сыграл против своего старшего брата, защитника «Хищников» ПиКея.

Чикаго - Баффало - 3:2 (Б)

1-й период

0:1 Баффало - Джейсон Поминвиль - 8 (Джек Айкел - 15, Эвандер Кейн - 13), 19:42, в большинстве

2-й период

1:1 Чикаго - Алекс ДеБринкэт - 12 (Патрик Шарп - 5, Густав Форслинг - 7), 08:30, в большинстве

1:2 Баффало - Кайл Окпосо - 4 (Скотт Уилсон - 1, Эван Родригез - 1), 11:00

3-й период

2:2 Чикаго - Томми Уингелс - 3 (Густав Форслинг - 8, Ян Рутта - 10), 16:38, в меньшинстве

Овертайм

2:2 Баффало - Джек Айкел не реализовал буллит

3:2 Чикаго - Густав Форслинг - 3 (Брэндон Саад - 5, Джонатан Тэйвз - 12), 04:55

Гол Поминвиля для Баффало стал первым, забитым в большинстве за 10 игр (до этого команда не могла реализовать численное преимущество 30 раз кряду). Голкипер хозяев Кори Кроуфорд за карьеру провел 9 матчей против «Сэйбрз» и все выиграл. Первой звездой поединка стал шведский защитник «Блэкхокс» Густав Форслинг, впервые в заокеанской карьере набравший 3 очка (1+2).

Анахайм - Миннесота - 2:3 (ОТ)

1-й период

1:0 Анахайм - Кевин Рой - 4 (Ондрей Касе - 5, Франсуа Бошемен - 5), 09:17

2-й период

1:1 Миннесота - Джейсон Зукер - 14 (Микаель Гранлунд - 11, Нино Нидеррайтер - 4), 14:49

1:2 Миннесота - Зак Митчелл - 3 (Нэйт Проссер - 1, Дэниэл Уинник - 7), 16:58

3-й период

2:2 Анахайм - Адам Хенрик - 7 (Кори Перри - 16, Брэндон Монтур - 10), 13:35

Овертайм

2:3 Миннесота - Мэтью Дамба - 3 (Чарли Койл - 7, Джейсон Зукер - 10), 03:43

Миннесота выиграла третью встречу из последних четырех, Анахайм набрал очки в четвертой игре кряду. Центрфорвард хозяев Адам Хенрик, Вторая звезда матча, набирает очки в пятом подряд поединке после перехода в стан «Уток» - это вторая по продолжительности серия для дебютанта клуба (Теему Селянне в сезоне-1995/96 начал с 15-ти результативных встреч).

ВОСТОК:

ЗАПАД: