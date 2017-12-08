НХЛ. Рекорды Тампы-Бэй и Сан-Хосе. Матчи четверга

В четверг в Лиге состоялись девять встреч.

Бостон - Аризона - 6:1

1-й период

1:0 Бостон - Брэд Маршанд - 10 (Дэвид Пастрняк - 11, Патрис Бержерон - 11), 00:15

1:1 Аризона - Кристиан Дворак - 4, 17:07

2-й период

2:1 Бостон - Дэвид Бэкис - 1 (Райли Нэш - 8, Мэтт Гржельчик - 2), 13:54

3:1 Бостон - Дэвид Бэкис - 2, 19:06

3-й период

4:1 Бостон - Давид Крейчи - 4 (Брэд Маршанд - 12, Патрис Бержерон - 12), 00:45, в большинстве

5:1 Бостон - Дантон Хейнен - 5 (Райли Нэш - 9, Кеван Миллер - 5), 17:56

6:1 Бостон - Андерс Бьорк - 4 (Давид Крейчи - 8, Здено Хара - 5), 18:51

Бостон обыграл Аризону 14-й раз подряд: последний раз «Койоты» побеждали «Брюинз» в октябре 2010-го, когда поединок проходил в Праге. Правый крайний хозяев Дэвид Бэкис, Первая звезда матча, забил впервые с 28 марта — он перенес операцию на кишечнике и с того момента провел только 14-ю встречу.

Питтсбург - Айлендерс - 4:3 (ОТ)

1-й период

1:0 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 13 (Кристофер Летанг - 21, Евгений Малкин - 18), 12:17, в большинстве

2-й период

1:1 Айлендерс - Джордан Эберле - 12 (Райан Пулок - 3, Ник Ледди - 18), 05:53

3-й период

2:1 Питтсбург - Фил Кессел - 14 (Кристофер Летанг - 22, Сидни Кросби - 18), 07:29, в большинстве

3:1 Питтсбург - Райли Шихан - 2 (Карл Хагелин - 3), 08:01

3:2 Айлендерс - Мэтью Барзал - 8 (Скотт Мэйфилд - 5, Кэйси Сизикас - 5), 15:07

3:3 Айлендерс - Брок Нельсон - 8 (Эндрю Лэдд - 7, Томас Хики - 4), 18:50

Овертайм

4:3 Питтсбург - Мэтт Ханвик - 3 (Брайан Раст - 12), 01:29

Питтсбург выиграл пятый матч из шести, а «Островитяне» уступили в третьей игре из четырех последних. Теперь первые пять команд дивизиона Метрополитан разделяет одно очко.

Монреаль - Калгари - 2:3 (ОТ)

1-й период

0:1 Калгари - Шон Монахан - 16 (Майкл Ферланд - 5, Марк Джордано - 7), 06:31

1:1 Монреаль - Даниэль Карр - 2 (Байрон Фрёзе - 3, Николя Делорье - 3), 08:36

2-й период

2:1 Монреаль - Филлип Дано - 5 (Макс Пачиоретти - 9, Джефф Петри - 7), 10:10

3-й период

2:2 Калгари - Гарнет Хатавэй - 1 (Сэм Беннетт - 7, Бретт Кулак - 4), 07:49

Овертайм

2:3 Калгари - Шон Монахан - 17 (Джонни Гудро - 25), 01:14

Калгари прервал серию из трех поражений, в то время как Монреаль проиграл второй раз кряду после пяти побед. Защитник хозяев Карл Алзнер провел 570-й поединок без перерыва и сравнялся с Марком Рекки на 14-м месте по длительности серии игр подряд.

Тампа-Бэй - Колорадо - 5:2

1-й период

0:1 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 10 (Нэтан Маккиннон - 22), 01:21

1:1 Тампа-Бэй - Стивен Стэмкос - 12 (Владислав Наместников - 14, Тайлер Джонсон - 9), 01:46

2:1 Тампа-Бэй - Крис Куниц - 5 (Дэн Жирарди - 5, Седрик Пакетт - 2), 13:36

2:2 Колорадо - Эрик Джонсон - 3 (Свен Андригетто - 8), 18:22

2-й период

3:2 Тампа-Бэй - Владислав Наместников - 12 (Тайлер Джонсон - 10, Стивен Стэмкос - 28), 08:09

3-й период

4:2 Тампа-Бэй - Александер Киллорн - 3 (Стивен Стэмкос - 29, Владислав Наместников - 15), 04:57, в большинстве

5:2 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 11 (Янни Гурдэ - 11, Дэн Жирарди - 6), 16:41, в меньшинстве, в пустые ворота

Тампа-Бэй одержала третью победу подряд и стала первой командой, достигшей рубежа в 20 выигрышных матчей. Это клубный рекорд для команды из Флориды - в сезоне-2014/15 20 побед были одержаны по итогам 33 встреч. Колорадо потерпел четвертое поражение кряду. Центрфорвард хозяев Стивен Стэмкос, Первая звезда поединка, вернул себе лидерство в споре бомбардиров - с 41 очком он на один пункт опережает Кучерова.

Флорида - Виннипег - 6:4

1-й период

1:0 Флорида - Марк Писик - 3 (Дерек Маккензи - 5, Майкл Хэйли - 5), 02:48

2:0 Флорида - Аарон Экблад - 5 (Джонатан Юбердо - 19, Александр Барков - 17), 03:17

2:1 Виннипег - Николай Элерс - 12 (Патрик Лайне - 9, Бен Чиаро - 2), 15:13

2:2 Виннипег - Адам Лоури - 4 (Брэндон Танев - 4), 17:43

2-й период

2:3 Виннипег - Блэйк Уилер - 8 (Патрик Лайне - 10, Мэтью Перро - 8), 04:46, в большинстве

3:3 Флорида - Денис Мальгин - 3 (Кольтон Скевьёр - 4, Джейми Макгинн - 7), 15:47

3-й период

4:3 Флорида - Винсент Трочек - 11 (Джонатан Юбердо - 20, Кит Яндл - 14), 00:48, в большинстве

4:4 Виннипег - Патрик Лайне - 15 (Брайан Литтл - 12, Дастин Бафлин - 15), 01:51

5:4 Флорида - Майкл Хэйли - 2 (Дерек Маккензи - 6, Майкл Мэтисон - 7), 09:58

6:4 Флорида - Винсент Трочек - 12 (Джонатан Юбердо - 21), 19:49, в большинстве, в пустые ворота

Флорида прервала серию из трех поражений, Виннипег второй раз в сезоне проиграл дважды подряд в основное время. Защитник гостей Якоб Труба провел 300-ю игру в регулярных чемпионатах. Аарон Экблад забил 42-й гол за «Джетс» и вышел на 3-е место в списке защитников-голеадоров за всю историю клуба.

Сент-Луис - Даллас - 3:0

1-й период

1:0 Сент-Луис - Брэйден Щенн - 14 (Дмитрий Яшкин - 7, Александр Стин - 10), 13:39, в большинстве

3-й период

2:0 Сент-Луис - Колтон Парайко - 3 (Патрик Берглунд - 1, Владимир Соботка - 11), 05:01, в большинстве

3:0 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 13 (Владимир Соботка - 12), 19:12, в пустые ворота

В шести матчах сезона против команд Центрального дивизиона Даллас потерпел шесть поражений в основное время с общим сетом 8:25. Вратарь хозяев Джейк Аллен, Первая звезда поединка, отразил 29 бросков в створ и 16-й раз в карьере сыграл «на ноль». Это третий показатель в истории клуба: у Брайана Эллиота 25 шатаутов, у Ярослава Халака - 20.

Ванкувер - Филадельфия - 1:4

1-й период

0:1 Филадельфия - Шейн Гостисбир - 4 (Якуб Ворачек - 28, Клод Жиру - 20), 14:08, в большинстве

2-й период

0:2 Филадельфия - Михаэль Раффль - 5 (Якуб Ворачек - 29), 00:45

0:3 Филадельфия - Клод Жиру - 12 (Шейн Гостисбир - 18, Якуб Ворачек - 30), 09:52, в большинстве

1:3 Ванкувер - Брок Бозер - 14 (Свен Бёртщи - 10, Майкл Дель Зотто - 9), 19:40

3-й период

1:4 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 10 (Валтери Филппула - 8), 18:58, в пустые ворота

Филадельфия одержала третью победу кряду после серии из 10 поражений, Ванкувер потерпел первое поражение за четыре встречи. Голкипер гостей Брайан Эллиотт одержал 200-ю победу в НХЛ.

Лос-Анджелес - Оттава - 4:3 (ОТ)

1-й период

1:0 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 5 (Тайлер Тоффоли - 7), 14:41

1:1 Оттава - Мэтт Дюшен - 6 (Бобби Райан - 8, Эрик Карлссон - 17), 16:24, в большинстве

2-й период

2:1 Лос-Анджелес - Алекс Айафэлло - 2 (Дастин Браун - 14, Дрю Даути - 19), 05:18

2:2 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 3 (Бен Харпур - 1, Гэбриэль Дюмон - 1), 08:08

3-й период

3:2 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 12 (Кристиан Фолин - 2, Анже Копитар - 20), 16:32

3:3 Оттава - Райан Дзингель - 9 (Мэтт Дюшен - 8, Майк Хоффман - 12), 19:50

Овертайм

4:3 Лос-Анджелес - Дрю Даути - 5 (Анже Копитар - 21), 00:32

Лос-Анджелес одержал седьмую подряд победу, Оттава потерпела 10-е поражение в последних 11 играх.

Сан-Хосе - Каролина - 5:4 (ОТ)

1-й период

0:1 Каролина - Себастиан Ахо - 6 (Ноа Ханифин - 10, Дерек Райан - 9), 09:01

0:2 Каролина - Виктор Раск - 5 (Элиас Линдхольм - 8), 11:37

0:3 Каролина - Себастиан Ахо - 7 (Теуво Теравяйнен - 15, Тревор ван Римсдик - 4), 14:14

2-й период

1:3 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 4 (Крис Тьерни - 4), 10:21, в меньшинстве

1:4 Каролина - Джефф Скиннер - 11 (Джастин Уильямс - 14, Джордан Стаал - 10), 14:44

2:4 Сан-Хосе - Джо Торнтон - 5 (Дайлан ДеМело - 2, Томаш Гертл - 10), 17:51, в большинстве

3-й период

3:4 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 14 (Брент Бернс - 12, Джо Торнтон - 13), 08:31, в большинстве

4:4 Сан-Хосе - Барклай Гудроу - 2 (Янник Хансен - 2, Йоаким Райан - 3), 11:56, в меньшинстве

Овертайм

5:4 Сан-Хосе - Брент Бернс - 2 (Джо Павелски - 9, Джо Торнтон - 14), 00:22

Решающей стала шайба Первой звезды матча Брента Бернса. Для защитника Сан-Хосе, в прошлом сезоне забившего 29 голов, она стала второй в нынешнем чемпионате. Однако же — и исторической: впервые в истории клуба «Акулы» выиграли поединок, в котором уступали 0:3 после первого периода. Нападающий хозяев Джо Торнтон набрал 3 очка (1+2) и вышел на 19-е место по результативности в истории НХЛ (1410 очков), обойдя Дэйла Хаверчука. Форвард «Ураганов» Дерек Райан провел свою 100-ю игру в НХЛ.

ВОСТОК:

ЗАПАД: