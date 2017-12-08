Дмитрий ЩЕРБАКОВ: «Хотим выиграть медали»

Форвард Дмитрий Щербаков в интервью пресс-службе ФХУ поделился своими ожиданиями от стартующего в субботу чемпионата мира в Дивизионе IB.

- Ты один из ветеранов команды. Уже поиграл на многих чемпионатах мира – и U-18, и U-20. Какие у тебя ожидания от этого турнира в Словении?

- От турнира ожидаем только хороших результатов. Хотим выиграть медали, хотим показать, что мы умеем и хорошо играем в хоккей. Хотим выигрывать.

- Как ты считаешь, сборной Украины по плечу преодолеть вот этот барьер, с которым мы в последнее время постоянно сталкиваемся – при равной игре мы уступаем соперникам с минимальным счетом, часто чего-то где-то не хватает. За счет чего наша команда может добиваться результата на турнире в Бледе?

- Я думаю, что наша команда будет добиваться результата за счет работоспособности, полной самоотдачи в матчах и желания играть и выигрывать.

- Ты уже не впервые в Бледе, какие у тебя впечатления от арены? Вы уже посмотрели раздевалки, оценили качество льда.

- Смутно помню то, когда был здесь в детстве, ведь это было лет 8-10 назад. Но видно, что каток отреставрировали, его отремонтировали. Хотя раздевалки остались те же.

С Бледом у меня связаны хорошие воспоминания. Мы провели тогда здесь хороший турнир, хотя и заняли четвертое место. Этот город я помню хорошо. Он очень красивый и очень мне нравится.

Первый матч молодежная сборная Украины сыграет в субботу 9-го декабря против словенцев. Начало встречи в 17:30.