Молодіжна збірна України вирушила до Словенії на чемпіонат світу

Сьогодні вранці гравці та тренери молодіжної збірної команди України вирушили, до Бледа, де з 9 по 15 грудня відбудеться чемпіонат світу у Дивізіоні ІВ. Команда вилетіла до Венеції, звідки автобусом поїде до Бледа.



Гравці, що вирушили до Словенії:



Воротарі: Богдан Дьяченко («Донбас»), Микита Петленко (ХК «Кременчук»)

Захисники: Андрій Григор’єв, Станіслав Ординський, Олександр Фірсов (всі – «Донбас»), Сергій Логач, Микита Табашник (обидва – «Білий Барс»), Олександр Горлушко, Данило Козачук, (обидва – ХК «Кременчук»)

Нападники: Андрій Денискін (Brookings Blizzard, NAHL, США), Фелікс Морозов (Syracuse Jr. Stars, NCDC, США), Олександр Пересунько (Springfield Jr. Pics, USPHL Premiere, США), Богдан Ступак («Лоуер Австрія Старз», Австрія), Дмитро Щербаков («Автоматика Гданськ», Польща), Вадим Мазур, Денис Мостовий, Антон Рубан, Микита Коваленко (всі – «Донбас»), Дмитро Даниленко, Нікіта Лєсніков (обидва – «Білий Барс»), Гліб Кривошапкін та Дмитро Чорний (обидва – ХК «Кременчук»)

Старший тренер: Андрій Срюбко

Тренер: Сергій Климентьєв



Молодіжний чемпіонат світу у Дивізіоні ІВ відбудеться з 9 по 15 грудня. Суперниками української «молодіжки» будуть однолітки із Норвегії, Словенії, Польщі, Італії та Литви.