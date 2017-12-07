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НХЛ. Достижения Овечкина и Миллера. Матчи среды

Статистика и видеообзоры поединков

  • 07.12.2017 10:18
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  • 1 комментария
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НХЛ. Анахайм - Оттава
© НХЛ. Анахайм - Оттава
В среду в Лиге состоялись четыре встречи.
 
Торонто - Калгари - 2:1 (Б)
1-й период
0:1 Калгари - Марк Джордано - 4 (Шон Монахан - 13, Трой Брауэр - 6), 10:37, в большинстве 
2-й период
1:1 Торонто - Морган Райлли - 4, 18:47
Буллиты
2:1 Торонто, Вилльям Нюландер
 
Победа стала для Торонто 10-й в последних 14-ти поединках, Калгари проиграл третий раз подряд. Первой звездой матча стал вратарь хозяев Фредерик Андерсен, отразивший 47 бросков в створ с игры (лучший его показатель в сезоне) и 3 послематчевых буллита из 4-х. «Кленовые листья» в нынешнем чемпионате выиграли 2 серии буллитов из 3-х, а в прошлом — 1 из 9-ти.
 
 
Вашингтон - Чикаго - 6:2 
1-й период
1:0 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 4 (Александр Овечкин - 9, Том Уилсон - 8), 11:54 
2:0 Вашингтон - Том Уилсон - 3 (Кристиан Джуус - 2, Никлас Бэкстрем - 18), 14:53 
3:0 Вашингтон - Александр Овечкин - 21 (Том Уилсон - 9, Дмитрий Орлов - 7), 15:22 
3:1 Чикаго - Лэнс Бума - 3 (Коннор Мерфи - 4, Алекс ДеБринкэт - 9), 17:54 
2-й период
4:1 Вашингтон - Бретт Коннолли - 5 (Александр Овечкин - 10, Никлас Бэкстрем - 19), 18:32, в большинстве
3-й период
5:1 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 10 (Александр Овечкин - 11, Джон Карлсон - 20), 10:23
5:2 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 8, 16:18
6:2 Вашингтон - Том Уилсон - 4 (Мэтт Нисканен - 6), 17:40, в меньшинстве, в пустые ворота
 
Вашингтон выиграл третий раз кряду, проигрышная серия Чикаго длится 5 матчей. «Блэкхокс» не побеждали в Вашингтоне с января 2006-го, т.е. 7 последних очных поединков здесь закончились победой хозяев. Левый крайний столичной команды Александр Овечкин, Вторая звезда встречи, 23-й раз набрал четыре очка за игру, сравнявшись по этому показателю с Александром Могильным на первом месте среди всех россиян, выступавших в НХЛ. Шайба стала для него 98-й победной в карьере, и по этому показателю он сравнялся на девятом месте в истории с Ги Лефлером и Бобби Халлом. На восьмой позиции со 101 решающим голом идет Джером Игинла. 
 
 
Эдмонтон - Филадельфия - 2:4 
2-й период
1:0 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 8 (Коннор Макдэвид - 22), 03:41, в меньшинстве
1:1 Филадельфия - Джордан Уил - 3 (Шон Кутюрье - 14, Клод Жиру - 18), 08:53, в большинстве
1:2 Филадельфия - Дэйл Уис - 3 (Клод Жиру - 19, Уэйн Симмондс - 8), 14:45
3-й период
1:3 Филадельфия - Михаэль Раффль - 4 (Якуб Ворачек - 27), 04:06
2:3 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 11 (Майк Каммаллери - 8, Патрик Марун - 8), 13:20
2:4 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 9 (Валтери Филппула - 7, Иван Проворов - 10), 19:21, в пустые ворота
 
Филадельфия победила в Эдмонтоне впервые с декабря 2013-го. В 17-ти встречах с командами Восточной конференции «Нефтяники» одержали только 5 побед. Защитник гостей Иван Проворов, Третья звезда матча, сыграл в 110-м поединке без перерыва с начала карьеры, обойдя Бобби Кларка на шестом месте в истории «Флайерз».
 
 
Анахайм - Оттава - 3:0 
2-й период
1:0 Анахайм - Адам Хенрик - 5 (Рикард Ракелл - 11, Кори Перри - 15), 03:47
2:0 Анахайм - Ондрей Касе - 6 (Ник Ричи - 6, Джош Мэнсон - 9), 11:10
3-й период
3:0 Анахайм - Адам Хенрик - 6 (Антуан Верметт - 5, Кэм Фаулер - 5), 18:25, в пустые ворота
 
Голкипер хозяев Райан Миллер, Первая звезда встречи, записал в свой актив 29 сэйвов и 40-й шатаут в регулярных чемпионатах. Это второй результат в истории Лиги для вратарей, родившихся в США. Центрфорвард «Уток» Адам Хенрик (Вторая звезда) перешел в Анахайм из Нью-Джерси 30 ноября и провел с новой командой 4 игры, в каждой набирая очки (2+3).
 
 
ВОСТОК:
 
ЗАПАД:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Анжелика Смирнова
    online
    Анжелика Смирнова, 07.12.2017 11:32
    0
    Овечкина я конечно уважаю это элита ..его можно даже приравнять не к России..а к мировому сообществу в плане развития хоккея как бренд
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