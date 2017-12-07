НХЛ. Достижения Овечкина и Миллера. Матчи среды

В среду в Лиге состоялись четыре встречи.

Торонто - Калгари - 2:1 (Б)

1-й период

0:1 Калгари - Марк Джордано - 4 (Шон Монахан - 13, Трой Брауэр - 6), 10:37, в большинстве

2-й период

1:1 Торонто - Морган Райлли - 4, 18:47

Буллиты

2:1 Торонто, Вилльям Нюландер

Победа стала для Торонто 10-й в последних 14-ти поединках, Калгари проиграл третий раз подряд. Первой звездой матча стал вратарь хозяев Фредерик Андерсен, отразивший 47 бросков в створ с игры (лучший его показатель в сезоне) и 3 послематчевых буллита из 4-х. «Кленовые листья» в нынешнем чемпионате выиграли 2 серии буллитов из 3-х, а в прошлом — 1 из 9-ти.

Вашингтон - Чикаго - 6:2

1-й период

1:0 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 4 (Александр Овечкин - 9, Том Уилсон - 8), 11:54

2:0 Вашингтон - Том Уилсон - 3 (Кристиан Джуус - 2, Никлас Бэкстрем - 18), 14:53

3:0 Вашингтон - Александр Овечкин - 21 (Том Уилсон - 9, Дмитрий Орлов - 7), 15:22

3:1 Чикаго - Лэнс Бума - 3 (Коннор Мерфи - 4, Алекс ДеБринкэт - 9), 17:54

2-й период

4:1 Вашингтон - Бретт Коннолли - 5 (Александр Овечкин - 10, Никлас Бэкстрем - 19), 18:32, в большинстве

3-й период

5:1 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 10 (Александр Овечкин - 11, Джон Карлсон - 20), 10:23

5:2 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 8, 16:18

6:2 Вашингтон - Том Уилсон - 4 (Мэтт Нисканен - 6), 17:40, в меньшинстве, в пустые ворота

Вашингтон выиграл третий раз кряду, проигрышная серия Чикаго длится 5 матчей. «Блэкхокс» не побеждали в Вашингтоне с января 2006-го, т.е. 7 последних очных поединков здесь закончились победой хозяев. Левый крайний столичной команды Александр Овечкин, Вторая звезда встречи, 23-й раз набрал четыре очка за игру, сравнявшись по этому показателю с Александром Могильным на первом месте среди всех россиян, выступавших в НХЛ. Шайба стала для него 98-й победной в карьере, и по этому показателю он сравнялся на девятом месте в истории с Ги Лефлером и Бобби Халлом. На восьмой позиции со 101 решающим голом идет Джером Игинла.

Эдмонтон - Филадельфия - 2:4

2-й период

1:0 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 8 (Коннор Макдэвид - 22), 03:41, в меньшинстве

1:1 Филадельфия - Джордан Уил - 3 (Шон Кутюрье - 14, Клод Жиру - 18), 08:53, в большинстве

1:2 Филадельфия - Дэйл Уис - 3 (Клод Жиру - 19, Уэйн Симмондс - 8), 14:45

3-й период

1:3 Филадельфия - Михаэль Раффль - 4 (Якуб Ворачек - 27), 04:06

2:3 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 11 (Майк Каммаллери - 8, Патрик Марун - 8), 13:20

2:4 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 9 (Валтери Филппула - 7, Иван Проворов - 10), 19:21, в пустые ворота

Филадельфия победила в Эдмонтоне впервые с декабря 2013-го. В 17-ти встречах с командами Восточной конференции «Нефтяники» одержали только 5 побед. Защитник гостей Иван Проворов, Третья звезда матча, сыграл в 110-м поединке без перерыва с начала карьеры, обойдя Бобби Кларка на шестом месте в истории «Флайерз».

Анахайм - Оттава - 3:0

2-й период

1:0 Анахайм - Адам Хенрик - 5 (Рикард Ракелл - 11, Кори Перри - 15), 03:47

2:0 Анахайм - Ондрей Касе - 6 (Ник Ричи - 6, Джош Мэнсон - 9), 11:10

3-й период

3:0 Анахайм - Адам Хенрик - 6 (Антуан Верметт - 5, Кэм Фаулер - 5), 18:25, в пустые ворота

Голкипер хозяев Райан Миллер, Первая звезда встречи, записал в свой актив 29 сэйвов и 40-й шатаут в регулярных чемпионатах. Это второй результат в истории Лиги для вратарей, родившихся в США. Центрфорвард «Уток» Адам Хенрик (Вторая звезда) перешел в Анахайм из Нью-Джерси 30 ноября и провел с новой командой 4 игры, в каждой набирая очки (2+3).

ВОСТОК:

ЗАПАД: