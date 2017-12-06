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НХЛ. Рекорд Тампы-Бэй, несостоявшийся антирекорд Маркстрёма

Статистика и видеообзоры поединков вторника

  • 06.12.2017 16:03
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НХЛ. Ванкувер - Каролина
© НХЛ. Ванкувер - Каролина
Во вторник в Лиге состоялись десять встреч.
 
Коламбус - Нью-Джерси - 1:4 
1-й период
0:1 Нью-Джерси - Трэвис Зэйджак - 1 (Стефан Ноусен - 2, Маркус Юханссон - 3), 04:24 
1:1 Коламбус - Ник Фолиньо - 6 (Оливер Бьоркстранд - 10, Сет Джонс - 11), 13:46 
2-й период
1:2 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 9 (Нико Хишир - 14, Йаспер Братт - 10), 04:47
1:3 Нью-Джерси - Стефан Ноусен - 2 (Майлс Вуд - 5, Нико Хишир - 15), 19:14
3-й период
1:4 Нью-Джерси - Йаспер Братт - 9 (Тэйлор Холл - 20), 11:06
 
«Дяьволы» обыграли прямого конкурента на его льду и вышли на первое место в дивизионе Метрополитан. Первой звездой матча стал вратарь гостей Кори Шнайдер, отразивший 41 бросок в створ. Левый крайний Нью-Джерси Тэйлор Холл (Третья звезда) в последних шести поединках набрал 8 очков (3+5).
 
 
Питтсбург - Рейнджерс - 3:4  
1-й период
1:0 Питтсбург - Конор Шири - 9 (Патрик Хорнквист - 9, Кристофер Летанг - 20), 15:13 
1:1 Рейнджерс - Бу Нивз - 1 (Матс Зуккарелло - 17, Кевин Шаттенкирк - 15), 16:49 
2-й период
2:1 Питтсбург - Фил Кессел - 13 (Джейк Гюнцель - 8, Олли Мяяття - 11), 07:11
2:2 Рейнджерс - Йаспер Фаст - 5 (Брэйди Скей - 8, Пол Кэри - 1), 12:26
2:3 Рейнджерс - Матс Зуккарелло - 5 (Джей Ти Миллер - 16, Брендан Смит - 6), 17:20
3-й период
3:3 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 11 (Евгений Малкин - 17, Йан Коул - 3), 03:35, в большинстве
3:4 Рейнджерс - Павел Бучневич - 10 (Дэвид Деарнэ - 10, Крис Крайдер - 7), 11:12
 
Нью-йоркская команда выиграла 6 из последних 7-ми встреч и прервала победную серию Питтсбурга из 4-х игр. Теперь турнирная таблица дивизиона Метрополитан максимально уплотнилась: первые шесть команд разделяют всего четыре очка.
 
 
Монреаль - Сент-Луис - 3:4 
1-й период
0:1 Сент-Луис - Брэйден Щенн - 11 (Джейден Шварц - 20), 05:00 
1:1 Монреаль - Джорди Бенн - 4 (Томаш Плеканец - 10, Даниэль Карр - 4), 15:28 
2-й период
1:2 Сент-Луис - Скотти Апшолл - 4 (Дмитрий Яшкин - 6), 02:32
1:3 Сент-Луис - Брэйден Щенн - 12 (Алекс Пьетранжело - 14), 02:39
2:3 Монреаль - Ши Вебер - 5 (Эндрю Шо - 7), 17:04
3-й период
3:3 Монреаль - Ши Вебер - 6 (Эндрю Шо - 8), 06:34
3:4 Сент-Луис - Брэйден Щенн - 13 (Джейден Шварц - 21, Колтон Парайко - 13), 12:11
 
Центрфорвард гостей Брэйден Щенн, Первая звезда матча, эффектно оборвал свою серию из пяти поединков без очков и серию Монреаля из пяти побед — он оформил третий хет-трик в карьере. Защитник «Канадиенс» Ши Вебер (Вторая звезда) перешагнул рубеж в 500 очокв в регулярных чемпионатах (189+312). Он стал 4-м действующим защитником в Лиге, добившимся такого показателя. «Блюзмены» забросили две шайбы в начале второго периода с разницей в 7 секунд, однако для повторения клубного рекорда (6 с в октябре 2011-го во встрече с Анахаймом) этого не хватило. Монреаль 10-й раз в сезоне пропустил 2 шайбы менее чем за минуту.
 
 
Детройт - Виннипег - 5:1  
1-й период
1:0 Детройт - Джастин Абделькадер - 5 (Густав Нюквист - 7, Хенрик Зеттерберг - 12), 10:42 
2:0 Детройт - Густав Нюквист - 7 (Томаш Татар - 5, Никлас Кронвалл - 6), 14:43 
2-й период
2:1 Виннипег - Патрик Лайне - 14 (Блэйк Уилер - 29, Дастин Бафлин - 14), 06:25, в большинстве
3-й период
3:1 Детройт - Густав Нюквист - 8 (Йонатан Эрикссон - 4, Ник Дженсен - 7), 04:55
4:1 Детройт - Даррен Хелм - 4, 07:25
5:1 Детройт - Дэвид Бут - 3 (Андреас Атанасиу - 5, Мартин Фрк - 4), 10:40
 
Детройт прервал серию из семи поражений, Виннипег проиграл в основное время впервые за пять матчей. Финский нападающий гостей Патрик Лайне забил 50-й гол в заокеанской карьере в своей 101-й игре. Центрфорвард «Красных крыльев» Густав Нюквист, Первая звезда поединка, второй раз в сезоне (и восьмой в НХЛ) набрал 3 очка (2+1).
 
 
Тампа-Бэй - Айлендерс - 6:2 
1-й период
1:0 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 10 (Ондржей Палат - 11, Никита Кучеров - 20), 00:34 
2:0 Тампа-Бэй - Андрей Шустр - 2 (Крис Куниц - 5, Райан Кэллахэн - 5), 17:47 
2-й период
2:1 Айлендерс - Мэтью Барзал - 7 (Джон Таварес - 14, Ник Ледди - 17), 07:07, в большинстве
2:2 Айлендерс - Джордан Эберле - 11 (Мэтью Барзал - 19, Адам Пилич - 11), 08:58
3:2 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 7 (Михаил Сергачев - 13, Тайлер Джонсон - 8), 16:22, в большинстве
4:2 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 8 (Слэйтер Куккук - 3, Кори Конакер - 1), 17:56
5:2 Тампа-Бэй - Владислав Наместников - 11 (Никита Кучеров - 21, Стивен Стэмкос - 27), 18:46, в большинстве
3-й период
6:2 Тампа-Бэй - Крис Куниц - 4, 06:00
 
Это была встреча самых результативных команд, после которой у обоих соперников стало по 101 голу в 27 матчах. Тампа-Бэй набрала 40 очков за 27 матчей, превзойдя клубный рекорд сразу на три игры (сезон-2014/15). Правый крайний «Молний» Никита Кучеров стал третьим игроком в истории клуба, достигшим рубежа в 40 баллов (19+21) после 27 поединков сезона. Ранее это удавалось Венсану Лекавалье (сезон-2007/08, 26 встреч) и Стивену Стэмкосу (2010/11, 25). Поражение стало для нью-йоркской команды четвертым выездным кряду.
 
 
Даллас - Нэшвилл - 2:5 
1-й период
0:1 Нэшвилл - Кевин Фиала - 5 (Кайл Тёррис - 15, Маттиас Экхольм - 11), 15:49, в большинстве 
2-й период
0:2 Нэшвилл - Коди МакЛеод - 1 (Алексей Емелин - 5, Фредерик Гудро - 3), 02:48
0:3 Нэшвилл - Понтус Аберг - 1 (Калле Ярнкрок - 7), 04:26
0:4 Нэшвилл - Кайл Тёррис - 6 (Маттиас Экхольм - 12, Роман Йоси - 13), 07:34, в большинстве
0:5 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 5 (Остин Ватсон - 2), 15:06, в меньшинстве
3-й период
1:5 Даллас - Стивен Джонс - 3 (Джэйми Оликшак - 2, Джейми Бенн - 13), 01:27
2:5 Даллас - Джэйми Оликшак - 1, 19:18
 
Даллас не смог продлить победную серию до шести матчей, Нэшвилл выиграл третий раз подряд. Первой звездой поединка был признан голкипер гостей Юсе Сарос, записавший в свой актив 43 сэйва. К слову, в этом сезоне «Звезды» только во встрече с Вегасом нанесли больше точных бросков — 46.
 
 
Ванкувер - Каролина - 3:0 
2-й период
1:0 Ванкувер - Деррик Пульо - 2 (Хенрик Седин - 15), 02:58
2:0 Ванкувер - Томаш Ванек - 7 (Сэм Ганье - 8, Деррик Пульо - 7), 13:50, в большинстве
3-й период
3:0 Ванкувер - Николай Голдобин - 1 (Бо Хорват - 10, Деррик Пульо - 8), 06:26
 
Вратарь хозяев Якоб Маркстрём, Первая звезда матча, отразил 30 бросков в створ, впервые в карьере отыграл «на ноль» (в 129-м матче) и помог своей команде победить третий раз подряд. Рекорд НХЛ по числу матчей без шатаутов принадлежит Боки Реддику, который в период 1986-94 гг. пропускал в 132-х играх. Каролина не может победить в Ванкувере с октября 1999-го — команда проиграла на «Роджерс Арене» 10-й раз кряду.
 
 
Вегас - Анахайм - 4:3 (Б)
1-й период
1:0 Вегас - Джеймс Нил - 13 (Эрик Хаула - 7, Лука Сбиса - 8), 18:34 
2:0 Вегас - Оскар Линдберг - 6 (Дерик Энгелланд - 8, Эрик Хаула - 8), 18:50 
2-й период
2:1 Анахайм - Франсуа Бошемен - 2 (Брэндон Монтур - 9, Ондрей Касе - 4), 01:03
2:2 Анахайм - Антуан Верметт - 6 (Кевин Биекса - 4, Франсуа Бошемен - 4), 05:02, в большинстве
2:3 Анахайм - Кори Перри - 6 (Адам Хенрик - 13), 16:14
3-й период
3:3 Вегас - Эрик Хаула - 9 (Джеймс Нил - 8, Алекс Тук - 7), 15:38
Буллиты
4:3 Вегас, Алекс Тук
 
Вегас одержал 11-ю победу в 13-ти домашних матчах, Анахайм проиграл третий раз подряд. В двух играх против «Золотых рыцарей» голкипер «Уток» Джон Гибсон отразил 85 бросков в створ из 92-х.
 
 
Лос-Анджелес - Миннесота - 5:2 
2-й период
0:1 Миннесота - Чарли Койл - 2 (Крис Стюарт - 3, Дэниэл Уинник - 6), 10:30
1:1 Лос-Анджелес - Джэйк Маззин - 3 (Дрю Даути - 16, Ник Шор - 6), 14:24
1:2 Миннесота - Тайлер Эннис - 5 (Зак Митчелл - 2, Мэтт Каллен - 5), 15:34
3-й период
2:2 Лос-Анджелес - Мариан Габорик - 3 (Анже Копитар - 18, Дастин Браун - 13), 04:35
3:2 Лос-Анджелес - Адриан Кемпе - 10 (Джэйк Маззин - 15, Дрю Даути - 17), 12:38
4:2 Лос-Анджелес - Мариан Габорик - 4 (Анже Копитар - 19), 14:00
5:2 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 15 (Алек Мартинез - 5, Дрю Даути - 18), 19:04, в большинстве, в пустые ворота
 
Лос-Анджелес довел победную серию до шести поединков (самую длинную с ноября 2015-го), Миннесота потерпела четвертое поражение в пяти встречах. В составе хозяев дублем отметился Мариан Габорик (Первая звезда матча), добравшийся до отметки в 400 шайб и 800 очков. Анже Копитар (Третья звезда) отметился 3-мя баллами и сделал 500-ю передачу в карьере. Все три юбилея случились в один и тот же момент, когда Габорик сделал счет 4:2 в конце третьего периода. На вопрос, кто заберет «юбилейную» шайбу, дал ответ тренер «Королей» Джон Стивенс: «Я сказал игрокам, что шайбу возьму я». 
 
 
ВОСТОК:
 
ЗАПАД:

Источник — Sport.ua

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