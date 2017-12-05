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Юниорский чемпионат мира перенесен из Одессы в Киев

Мировое первенство в дивизионе IB пройдет в столичном Дворце спорта

  • 05.12.2017 18:37
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Юниорский чемпионат мира перенесен из Одессы в Киев

Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила запрос Федерации хоккея Украины о переносе чемпионата мира-2018 (U-18) из Одессы в Киев.

Федерация хоккея Украины первоначально планировала провести соревнование на берегах Черного моря, однако, реконструкция одесского Дворца спорта заняла больше времени, чем предполагалось.

Таким образом, юниорский чемпионат мира в дивизионе IB пройдет в период с 14 по 20 апреля 2018 года в киевском Дворце спорта. Соперниками сборной Украины станут команды Италии, Венгрии, Австрии, Японии и Румынии.

Источник — IIHF

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