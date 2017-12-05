Молодіжна збірна виходить на заключну фазу підготовки

Вчора ввечері молодіжна збірна команда України провела чергове льодове тренування на арені «Термінал» у Броварах.



Перед початком заняття до розташування команди прибув нападник польської «Автоматики» Дмитро Щербаков. За день до цього до команди приєднався його колега по амплуа Богдан Ступак, який встиг відновитися після травми, отриманої на зборах в листопаді.



Що ж до Андрія Денискіна, то його літак із США прилетів до Києва пізно ввечері. Тож побачити габаритного нападника на льоду можна буде вже сьогодні.



Загалом вчора акцент було зроблено на відпрацюванні переходів в атаку, грі у нерівних складах та грі у форматі 5-на-5.



Вчорашнє тренування команда провела у таких складах.

Сині: Логач – Табашник, Щербаков – Кривошапкін – Мостовий;

Червоні: Ординський – Горлушко, Морозов – Мазур – Пересунько;

Зелені: Фірсов – Васильєв, Рубан – Коваленко – Ступак;

Чорні: Григор’єв – Козачук, Лєсніков – Даниленко – Чорний;

Жовті: Волобуєв – Машинцев, Олійник

Воротарі: Дьяченко, Петленко, Оганджанян



На 5 грудня у команди заплановане ранкове тренування, а ввечері Андрій Срюбко та Сергій Климентьєв зможуть переглянути своїх підопічних в дії у контрольному поєдинку проти ХК «Кременчук».