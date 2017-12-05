НХЛ. Достижение Овечкина, долгожданная победа Филадельфии

В понедельник в Лиге состоялись четыре встречи.
Вашингтон - Сан-Хосе - 4:1
1-й период
1:0 Вашингтон - Девантэ Смит-Пелли - 4 (Джон Карлсон - 19, Джэй Бигл - 5), 16:49
2-й период
2:0 Вашингтон - Александр Овечкин - 20, 07:11
2:1 Сан-Хосе - Тимо Мейер - 3 (Джастин Браун - 10), 11:32
3:1 Вашингтон - Бретт Коннолли - 4 (Александр Овечкин - 8, Евгений Кузнецов - 21), 19:08, в большинстве
3-й период
4:1 Вашингтон - Якуб Врана - 8 (Том Уилсон - 7, Дмитрий Орлов - 6), 11:36, в большинстве
Сан-Хосе проиграл Вашингтону в основное время впервые с октября 2009-го. Левый крайний столичной команды Александр Овечкин, Вторая звезда матча, забил 20-й гол в сезоне и 578-й в карьере и вышел в единоличные лидеры спора бомбардиров сезона и на 20-е место в истории НХЛ, обогнав Марка Рекки. Овечкину понадобилось 949 поединков, чтобы достичь рубежа в 578 шайб, Рекки это сделал по итогам 1652-х встреч. На 19-й позиции с 601 голом расположился Яри Курри. По победным голам (97) россиянин вышел на 11-е место в истории, обойдя Матса Сундина. Также он стал 11-м игроком в НХЛ, добиравшимся до отметки в 20 шайб во всех первых 13 сезонах в Лиге.
Флорида - Айлендерс - 4:5 (Б)
1-й период
1:0 Флорида - Ник Бьюгстад - 7 (Кит Яндл - 11), 10:25
1:1 Айлендерс - Андерс Ли - 16 (Кэлвин де Хаан - 8, Адам Пилич - 10), 13:51
2-й период
1:2 Айлендерс - Томас Хики - 1 (Джошуа Хо-Санг - 9), 05:35
2:2 Флорида - Аарон Экблад - 4 (Кит Яндл - 12, Винсент Трочек - 15), 08:45, в большинстве
3:2 Флорида - Александр Барков - 10 (Кит Яндл - 13, Винсент Трочек - 16), 10:34, в большинстве
3:3 Айлендерс - Брок Нельсон - 7 (Джошуа Хо-Санг - 10, Джейсон Чимера - 5), 16:19
3:4 Айлендерс - Джон Таварес - 17 (Джош Бэйли - 26, Ник Ледди - 16), 18:21
3-й период
4:4 Флорида - Денис Мальгин - 2 (Винсент Трочек - 17, Джейми Макгинн - 6), 05:06
Буллиты
4:5 Айлендерс, Мэтью Барзал
Нью-йоркская команда победила восьмой раз за последние 10 игр, Флорида потерпела третье поражение подряд. Первой звездой матча стал центрфорвард гостей Мэтью Барзал, единственный игрок, реализовавший послематчевый буллит. Его одноклубник Джон Таварес набрал 567 очков, играя за «Островитян» - это 6-й показатель в истории клуба.
Нэшвилл - Бостон - 5:3
1-й период
1:0 Нэшвилл - Крэйг Смит - 10 (Алексей Емелин - 4, Кайл Тёррис - 13), 01:26
2:0 Нэшвилл - Крэйг Смит - 11 (Маттиас Экхольм - 10, Кевин Фиала - 13), 19:42
2-й период
3:0 Нэшвилл - Ник Бонино - 5 (Кольтон Сиссонс - 7, Виктор Арвидссон - 10), 02:15
4:0 Нэшвилл - Кевин Фиала - 4 (Кайл Тёррис - 14, Крэйг Смит - 6), 04:10
4:1 Бостон - Чарли Макэвой - 4 (Дантон Хейнен - 9, Давид Крейчи - 7), 10:14, в большинстве
3-й период
4:2 Бостон - Здено Хара - 3 (Дэвид Бэкис - 2, Райли Нэш - 7), 04:33
4:3 Бостон - Дэвид Пастрняк - 14 (Брэд Маршанд - 11, Патрис Бержерон - 10), 05:48
5:3 Нэшвилл - Филип Форсберг - 14 (Роман Йоси - 12), 06:22
Нэшвилл одержал 12-ю победу в последних 15-ти поединках, Бостон проиграл вторую встречу из последних семи. Центрфорвард хозяев Крэйг Смит, Первая звезда матча, забросил уже 11 шайб в нынешнем в сезоне, тогда как за весь прошлый — 12. Правый крайний «Брюинз» Дэвид Бэкис набрал 500 очков в регулярных чемпионатах (223+277).
Калгари - Филадельфия - 2:5
1-й период
1:0 Калгари - Трой Брауэр - 1 (Кёртис Лазар - 3, Марк Джордано - 6), 18:15
1:1 Филадельфия - Валтери Филппула - 7 (Якуб Ворачек - 24, Эндрю Макдональд - 2), 19:16
2-й период
1:2 Филадельфия - Скотт Лоутон - 3 (Шейн Гостисбир - 17, Михаэль Раффль - 2), 07:31
1:3 Филадельфия - Михаэль Раффль - 3 (Якуб Ворачек - 25, Валтери Филппула - 6), 07:56
1:4 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 8 (Шон Кутюрье - 13, Якуб Ворачек - 26), 08:42, в большинстве
2:4 Калгари - Шон Монахан - 15 (Гарнет Хатавэй - 1, Сэм Беннетт - 6), 18:45
3-й период
2:5 Филадельфия - Скотт Лоутон - 4 (Джордан Уил - 5, Тэйлор Лайер - 3), 01:51
Филадельфия победила впервые с 9 ноября и прервала самую длинную в клубной истории серию из 10-ти поражений. Первой звездой поединка был признан вратарь гостей Брайан Эллиотт, отразивший 43 броска в створ. Напомним, летом Эллиотт перебрался в Филадельфию как раз из Калгари. Защитник «Флэймз» Марк Джордано провел 700-ю встречу в НХЛ.
ВОСТОК:
ЗАПАД:
Источник — Sport.ua
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