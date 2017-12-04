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НХЛ. Рекорд Вегаса, очередная победа Виннипега. Матчи воскресенья

Статистика и видеообзоры поединков

  • 04.12.2017 08:31
  • 252 просмотров
  • 1 комментария
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НХЛ. Вегас - Аризона
© НХЛ. Вегас - Аризона
В воскресенье в Лиге состоялись четыре встречи.
 
Чикаго - Лос-Анджелес - 1:3 
3-й период
0:1 Лос-Анджелес - Кристиан Фолин - 2 (Дастин Браун - 12, Анже Копитар - 17), 09:29
0:2 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 11 (Тэннер Пирсон - 12, Дерек Форборт - 6), 17:57, в пустые ворота
1:2 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 7 (Брент Сибрук - 8), 18:14
1:3 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 14, 19:08, в пустые ворота 
 
Чикаго проиграл четвертый раз подряд, победа стала пятой кряду для Лос-Анджелеса. «Короли» за этот отрезок только раз пропустили в меньшинстве. Первой звездой матча стал вратарь гостей Джонатан Куик, который в последних пяти поединках пропускал не более двух шайб.
 
 
Виннипег - Оттава - 5:0 
1-й период
1:0 Виннипег - Марк Шайфли - 14 (Блэйк Уилер - 26, Дастин Бафлин - 12), 02:20, в большинстве 
2:0 Виннипег - Мэтью Перро - 7 (Джейкоб Труба - 7, Блэйк Уилер - 27), 06:00 
2-й период
3:0 Виннипег - Блэйк Уилер - 7 (Марк Шайфли - 20, Мэтью Перро - 6), 03:18
4:0 Виннипег - Патрик Лайне - 13 (Блэйк Уилер - 28, Дастин Бафлин - 13), 06:20, в большинстве
5:0 Виннипег - Тайлер Майерс - 5 (Брайан Литтл - 11, Мэтью Перро - 7), 06:50, в большинстве
 
Виннипег набирает очки в 10-й домашней игре подряд, одержав при этом 9 побед. У Оттавы в последних 9-ти матчах только 1 победа. Правый крайний хозяев Блэйк Уилер, Первая звезда встречи, вышел на первое место в списке ассистентов — в его активе 28 результативных передач. Нападающий «Джетс» Патрик Лайне провел 300-й поединок в регулярных чемпионатах, а защитник Тайлер Майерс — 500-й.
 
 
Вегас - Аризона - 3:2 (ОТ)
2-й период
1:0 Вегас - Алекс Тук - 6 (Колин Миллер - 10, Коди Икин - 8), 02:42
1:1 Аризона - Джэйкоб Чичран - 1 (Макс Доми - 14, Кристиан Фишер - 7), 13:41
3-й период
2:1 Вегас - Джонатан Марчиссо - 10 (Нэйт Шмидт - 11, Вилльям Карлссон - 11), 00:18
2:2 Аризона - Дерек Степан - 5 (Макс Доми - 15, Клэйтон Келлер - 12), 08:50
Овертайм
3:2 Вегас - Райлли Смит - 7 (Джонатан Марчиссо - 15), 03:50
 
Это была четвертая домашняя победа в овертайме для «Золотых рыцарей», которые прервали серию из 4-х поражений. Вегас стал первой командой в истории НХЛ, которая выиграла 10 из первых 12-ти домашних встреч в своем первом сезоне. 
 
 
Колорадо - Даллас - 2:7 
1-й период
0:1 Даллас - Тайлер Сегин - 13, 14:44 
0:2 Даллас - Тайлер Сегин - 14 (Александр Радулов - 15, Джон Клингберг - 19), 19:10 
2-й период
1:2 Колорадо - Микко Рантанен - 8 (Нэтан Маккиннон - 21), 00:39
1:3 Даллас - Джейсон Спецца - 4 (Девин Шор - 10, Джон Клингберг - 20), 06:48
1:4 Даллас - Грег Патерин - 1 (Александр Радулов - 16, Джейми Бенн - 12), 07:52
2:4 Колорадо - Блэйк Комо - 6 (Мэттью Ньето - 2, Тайсон Бэрри - 18), 12:45
3-й период
2:5 Даллас - Бретт Ричи - 2 (Кёртис МакКензи - 1), 04:02
2:6 Даллас - Девин Шор - 3, 17:24, в меньшинстве, в пустые ворота
2:7 Даллас - Бретт Ричи - 3 (Радек Факса - 6, Эса Линделл - 6), 18:10
 
Даллас победил пятый раз кряду, Колорадо впервые в сезоне проиграл дома два матча подряд. Первой звездой поединка был признан центрфорвард гостей Тайлер Сегин, в активе которого в последних трех играх 4 очка (2+2). В последних четырех встречах против «Лавин» он заработал 6 баллов (3+3).
 
 
ВОСТОК:
 
ЗАПАД:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mata1982
      mata1982, 04.12.2017 10:43
    0
    Патрик Лайне второй сезон в НХЛ, когда успел 300 матчей наиграть?
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