НХЛ. Виннипег обыграл Вегас и вышел в лидеры. Матчи пятницы

В пятницу в Лиге были сыграны восемь встреч.

Баффало - Питтсбург - 0:4

1-й период

0:1 Питтсбург - Том Кунхакль - 1, 03:23, буллит

0:2 Питтсбург - Сидни Кросби - 11, 06:38

0:3 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 12 (Евгений Малкин - 15), 18:05

2-й период

0:4 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 9 (Конор Шири - 4, Сидни Кросби - 16), 19:20

Вратарь гостей Тристан Джарри, занявший место травмированного Мэтта Мюррея, сделал 34 сэйва и впервые в карьере отыграл «на ноль», за что и был признан Первой звездой матча. Капитан «Пингвинов» Сидни Кросби (Вторая звезда) продлил результативную серию до пяти поединков. Баффало потерпел 10-е поражение в 11 встречах и третий раз подряд не забил ни одного гола. Голевая засуха «Сэйбрз» достигла 180:51 минут.

Айлендерс - Оттава - 5:6

1-й период

0:1 Оттава - Райан Дзингель - 7 (Нэйт Томпсон - 4), 08:32

0:2 Оттава - Зак Смит - 1 (Мэтт Дюшен - 7), 09:41

1:2 Айлендерс - Энтони Бювиллье - 3 (Джейсон Чимера - 4, Кэл Клаттербак - 5), 12:13

2:2 Айлендерс - Андерс Ли - 14 (Джош Бэйли - 24, Ник Ледди - 15), 14:27, в большинстве

2:3 Оттава - Бобби Райан - 1 (Дион Фанеф - 7), 18:55

2-й период

3:3 Айлендерс - Андерс Ли - 15 (Джон Таварес - 13, Джош Бэйли - 25), 03:01

4:3 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 7 (Джордан Эберле - 9), 04:17

4:4 Оттава - Томас Шабо - 1 (Бобби Райан - 7, Марк Стоун - 11), 08:26

5:4 Айлендерс - Джейсон Чимера - 1, 08:40

5:5 Оттава - Майк Хоффман - 9 (Томас Шабо - 4, Коди Сиси - 3), 11:49, в большинстве

3-й период

5:6 Оттава - Райан Дзингель - 8 (Томас Шабо - 5, Дион Фанеф - 8), 01:38, в большинстве

«Сенаторы» прервали серию из семи поражений, «Островитяне» проиграли впервые за пять матчей. Первым голом в карьере отметился защитник гостей Томас Шабо, Вторая звезда поединка. Капитан Оттавы Эрик Карлссон не смог набрать ни одного очка, продлив безрезультативную серию до восьми игр. Это повторение его самой длительной подобной «засухи» в карьере. В первый раз такое было по ходу его первого сезона в НХЛ (2009/10).

Рейнджерс - Каролина - 5:1

1-й период

0:1 Каролина - Джастин Уильямс - 5, 00:56

2-й период

1:1 Рейнджерс - Дэвид Деарнэ - 3, 00:37, в большинстве

2:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 11 (Кевин Шаттенкирк - 14, Джей Ти Миллер - 15), 01:52

3-й период

2:1 Каролина - Джефф Скиннер не реализовал буллит

3:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 12 (Райан МакДона - 13), 17:47, в пустые ворота

4:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 13 (Бу Нивз - 4, Марк Стаал - 4), 18:48, в пустые ворота

5:1 Рейнджерс - Пол Кэри - 2 (Джимми Веси - 4, Брендан Смит - 5), 19:20, в большинстве

Правый крайний нью-йоркской команды Михаэль Грабнер, Первая звезда встречи, оформил натуральный хет-трик, при этом второй и третий голы он забил в пустые ворота. «Рейнджеры» выиграли девять последних домашних матчей из 10, а также 14-й раз подряд переиграли Каролину в Madison Square Garden. В составе «Ураганов», проигравших четвертый поединок из пяти последних, 700-е очко в карьере набрал нападающий Джастин Уильямс (278+422).

Коламбус - Анахайм - 4:2

1-й период

1:0 Коламбус - Брендон Дубински - 3 (Артемий Панарин - 12, Джош Андерсон - 6), 07:02

1:1 Анахайм - Кэм Фаулер - 2 (Дерек Грант - 7, Деннис Расмуссен - 3), 09:04

2-й период

1:2 Анахайм - Кевин Рой - 3 (Адам Хенрик - 11), 02:32

2:2 Коламбус - Артемий Панарин - 6 (Пьер-Люк Дюбуа - 4, Джош Андерсон - 7), 10:54, в большинстве

3-й период

3:2 Коламбус - Джош Андерсон - 10 (Артемий Панарин - 13, Пьер-Люк Дюбуа - 5), 15:06

4:2 Коламбус - Ник Фолиньо - 5 (Брендон Дубински - 8, Джек Джонсон - 4), 19:31, в пустые ворота

У Коламбуса восемь побед в последних девяти играх, Анахайм потерпел пятое поражение в шести. Правый крайний хозяев Джош Андерсон, Первая звезда встречи, продлил результативную серию до 5 матчей (3+4).

Флорида - Сан-Хосе - 1:2

1-й период

1:0 Флорида - Кольтон Скевьёр - 5 (Алекс Петрович - 3, Майкл Хэйли - 4), 18:11

2-й период

1:1 Сан-Хосе - Джо Павелски - 5 (Джо Торнтон - 12, Тимо Мейер - 3), 11:20

3-й период

1:2 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 7 (Мелкер Карлссон - 4, Брент Бернс - 11), 07:13

«Акулы» победили третий раз кряду и не позволили «Пантерам» впервые в сезоне выиграть трижды подряд. Центрфорвард гостей Джо Павелски прервал серию из 11 игр без голов, забросив свою 300-ю шайбу в карьере. Он стал 199-м игроком в истории НХЛ, а также всего 18-м американцем, достигшим это рубежа.

Сент-Луис - Лос-Анджелес - 1:4

1-й период

0:1 Лос-Анджелес - Тайлер Тоффоли - 12 (Ник Шор - 5, Тэннер Пирсон - 10), 01:43

0:2 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 13 (Алекс Айафэлло - 8, Джэйк Маззин - 13), 06:12

2-й период

1:2 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 1 (Колтон Парайко - 12, Винц Данн - 4), 15:17, в большинстве

1:3 Лос-Анджелес - Адриан Кемпе - 9 (Алек Мартинез - 4, Дрю Даути - 15), 18:56

3-й период

1:4 Лос-Анджелес - Тайлер Тоффоли - 13 (Тэннер Пирсон - 11, Джэйк Маззин - 14), 10:54

Лос-Анджелес набирает очки в пятом поединке кряду. Второй вратарь «Королей» Дарси Кюмпер (Вторая звезда матча) в этом сезоне еще ни разу не проиграл в основное время — в шести поединках он одержал 4 победы.

Виннипег - Вегас - 7:4

1-й период

1:0 Виннипег - Тайлер Майерс - 4 (Николай Элерс - 10, Брайан Литтл - 10), 04:49, в большинстве

1:1 Вегас - Коди Икин - 4 (Брендан Лейпсик - 8, Колин Миллер - 9), 12:51

1:2 Вегас - Вилльям Карлссон - 14 (Нэйт Шмидт - 10, Райлли Смит - 14), 16:49

2-й период

2:2 Виннипег - Мэтт Хэндрикс - 3 (Мэтью Перро - 5, Тайлер Майерс - 9), 13:21

3-й период

3:2 Виннипег - Кайл Коннор - 8 (Патрик Лайне - 7, Марк Шайфли - 18), 00:33, в большинстве

4:2 Виннипег - Патрик Лайне - 12 (Блэйк Уилер - 23), 02:48, в большинстве

5:2 Виннипег - Николай Элерс - 11 (Патрик Лайне - 8, Джошуа Моррисси - 5), 06:16

5:3 Вегас - Эрик Хаула - 8 (Алекс Тук - 6, Брэйден Макнэбб - 3), 06:35

6:3 Виннипег - Марк Шайфли - 13 (Джошуа Моррисси - 6, Блэйк Уилер - 24), 14:53

6:4 Вегас - Колин Миллер - 4 (Йон Меррилл - 1, Джонатан Марчиссо - 14), 16:16

7:4 Виннипег - Кайл Коннор - 9 (Марк Шайфли - 19, Блэйк Уилер - 25), 18:52, в пустые ворота

Вегас проиграл третий раз подряд, а Виннипег вышел в лидеры Западной конференции. Первой звездой встречи был признан правый крайний хозяев Патрик Лайне, набравший 3 очка (1+2).

Колорадо - Нью-Джерси - 1:2

2-й период

0:1 Нью-Джерси - Йаспер Братт - 8, 13:58

1:1 Колорадо - ДжейТи Комфер - 4 (Александер Керфут - 10, Тайсон Бэрри - 17), 17:11, в большинстве

3-й период

1:2 Нью-Джерси - Брайан Бойл - 4 (Тэйлор Холл - 19, Йаспер Братт - 9), 06:11, в большинстве

В этом сезоне 15 игр с участием «Дьяволов» завершились с перевесом в 1 шайбу, и только в одной команда не заработала ни одного очка. Нью-Джерси победил в «Пепси Центре» впервые с марта 2008-го — предыдущие 6 матчей тут сильнее были «Лавины».

ВОСТОК:

ЗАПАД: