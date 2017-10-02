Виталий Власенко пополнил состав Кременчука

Хоккейный клуб «Кременчук» подписал контракт с голкипером Виталием Власенко.
В прошлом сезоне Власенко выступал в «Белом Барсе» в УХЛ – 28 матчей, коэффициент надежности 4.7, 86,4% отбитых бросков. Также в активе вратаря 2 матча в джерси «Белого Барса» в юношеском чемпионате Украины, где он помог своей команде завоевать серебряные медали первенства. Ранее Власенко выступал в детско-юношеских командах московского «Динамо», киевской «Льдинки» и «Атланта» (Мытищи, Россия).
Нынешний сезон голкипер также начинал в составе «Белого Барса», где провел 1 игру, отбив 92,5% бросков и пропустив 3 шайбы.
В «Кременчуке» Виталий Власенко будет выступать под 33 номером.
Источник — УХЛ
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