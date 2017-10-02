Александр Костиков присоединился к ХК Донбасс

ХК «Донбасс» пополнился новым игроком. 20-летний воспитанник школы московского «Динамо» Александр Костиков будет выступать за дончан под 14-м номером.
Молодой форвард дебютировал в Молодежной хоккейной лиге за «Мамонтов» из Югры, однако провел там всего один матч, после чего сменил клубную прописку несколько раз, пока не закрепился в хоккейном клубе «Челны», за который провел 22 матча, набрав 9 (4+5) очков.
Сезон-2016/17 Александр провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, в 20 играх набрав 14 (7+7) очков. Этот сезон форвард начал в «Црвене Звезде», забросив четыре шайбы в шести играх кубка Беларуси.
Источник — ХК Донбасс
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