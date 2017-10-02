Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр Костиков присоединился к ХК Донбасс

20-летний воспитанник школы московского «Динамо» будет выступать за дончан под 14-м номером

  • 02.10.2017 17:45
  • 71 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ХК Донбасс. Александр Костиков
© ХК Донбасс. Александр Костиков

ХК «Донбасс» пополнился новым игроком. 20-летний воспитанник школы московского «Динамо» Александр Костиков будет выступать за дончан под 14-м номером.

Молодой форвард дебютировал в Молодежной хоккейной лиге за «Мамонтов» из Югры, однако провел там всего один матч, после чего сменил клубную прописку несколько раз, пока не закрепился в хоккейном клубе «Челны», за который провел 22 матча, набрав 9 (4+5) очков.

Сезон-2016/17 Александр провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, в 20 играх набрав 14 (7+7) очков. Этот сезон форвард начал в «Црвене Звезде», забросив четыре шайбы в шести играх кубка Беларуси.

Источник — ХК Донбасс

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.