Матч Белый Барс – Динамо состоится на день раньше

«Белый Барс» обратился в Украинскую хоккейную лигу с просьбой перенести матча между с МХК «Динамо» по техническим причинам.
Учитывая обоюдное согласие клубов, в соответствии со статьей 39 Спортивного регламента, УХЛ приняла решение о переносе матча «Белый Барс» – МХК «Динамо» с 7 октября 2017 года – на 6 октября 2017 года. Игра состоится в 19:00.
Источник — УХЛ
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