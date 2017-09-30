УХЛ. Донбасс и Динамо выдали сверхрезультативный матч

В субботу 30 сентября донецкий «Донбасс» проводил свой второй домашний матч за три дня – на этот раз соперниками дончан стали харьковские динамовцы. Начало поединка прошло при относительном преимуществе «Динамо», однако до опасных бросков дело не доходило – все они были либо недостаточно сильными, либо блокировались полевыми игроками дончан.

Ответ подопечных Сергея Витера получился результативным – Владислав Луговой помог перехватить игровой снаряд, получил его после передач от Александрова и Коренчука и отправил шайбу под штангу ворот Владислава Гурко. Открыв счет в матче, дончане включили дополнительные скорости, и проблемы у ворот харьковчан стали возникать гораздо регулярнее. В итоге такое давление дважды принесло свои плоды, причем оба раза голами отметились защитники – Станислав Ордынский и Александр Александров.

Открыть счет своим голам в матче гостям удалось в большинстве – Руслан Лисин сумел в ближнем бою переиграть Богдана Дьяченко. Сократить отрыв до минимума динамовцам удалось уже после перерыва – Алексей Сиротенко остался один в момент приема паса и точным броском поразил ворота «Донбасса». Счет 3:2 продержался на табло до середины второй двадцатиминутки, когда творцы первой шайбы «Донбасса» создали четвертую – Александр Александров и Илья Коренчук помогли Владиславу Луговому оформить дубль в матче.

Однако преимущество в две шайбы продлилось недолго – Руслан Максименко воспользовался тем, что Богдан Дьяченко покинул рамку ворот и вновь вернул «Динамо» в игру. Динамовцы в третьем периоде также совершили ошибку, позволив Илье Коренчуку выкатиться на ворота Владислава Гурко и вернуть преимущество в две шайбы своей команде. Спустя еще одну минуту Никита Новиков забросил шестую шайбу дончан, однако динамовцы также ответили двумя результативными ударами – оба раза голами отметилась первая пятерка «Динамо». Финальная сирена зафиксировала 6:5 на табло «Альтаира».

Отдельно стоит отметить возвращение на лед капитана «Донбасса» - Виктор Захаров восстановился после травмы и провел свою вторую игру в чемпионате Украинской хоккейной лиги.

Украинская хоккейная лига

«Донбасс» - МХК «Динамо» - 6:5 (3:1, 1:2, 2:2)

Шайбы: 1:0 Луговой (Александров, Коренчук), 06:47, 2:0 Ордынский (Шпак, Коваленко - больш.), 10:57, 3:0 Александров (Матвиенко, Ворона), 12:24, 3:1 Лисин (Олейник, Максименко - больш.), 15:54, 3:2 Сиротенко (Праведный, Худяков), 21:50, 4:2 Луговой (Александров, Коренчук - больш.), 31:53, 4:3 Максименко (Чердак - меньш.), 33:57, 5:3 Коренчук, 47:06, 6:3 Новиков (Мостовой, Свищев), 48:08, 6:4 Максименко (Поддубный, Чердак), 52:14, 6:5 Чердак (Олейник, Поддубный), 53:25.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Жовнир - Александров; Новиков - Захаров (К) - Коваленко, Шпак - Ордынский; Савченко (А) - Свищев - Мостовой, Григорьев А. - Фирсов; Матвиенко - Влад - Ворона.

Динамо: Гурко (Полывяный); Чердак (К) - Максименко (А) - Олейник, Лисин - Поддубный (А); Худяков - Сиротенко - Праведный, Бабчук - Гребенкин; Куликов - Костин - Халин, Швоев - Шматько; Колядинский - Хохлов, Григорьев Д.