Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

УХЛ. Донбасс и Динамо выдали сверхрезультативный матч

Команды забросили 11 шайб на двоих

  • 30.09.2017 19:21
  • 62 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ХК Донбасс
© ХК Донбасс

В субботу 30 сентября донецкий «Донбасс» проводил свой второй домашний матч за три дня – на этот раз соперниками дончан стали харьковские динамовцы. Начало поединка прошло при относительном преимуществе «Динамо», однако до опасных бросков дело не доходило – все они были либо недостаточно сильными, либо блокировались полевыми игроками дончан.

Ответ подопечных Сергея Витера получился результативным – Владислав Луговой помог перехватить игровой снаряд, получил его после передач от Александрова и Коренчука и отправил шайбу под штангу ворот Владислава Гурко. Открыв счет в матче, дончане включили дополнительные скорости, и проблемы у ворот харьковчан стали возникать гораздо регулярнее. В итоге такое давление дважды принесло свои плоды, причем оба раза голами отметились защитники – Станислав Ордынский и Александр Александров.

Открыть счет своим голам в матче гостям удалось в большинстве – Руслан Лисин сумел в ближнем бою переиграть Богдана Дьяченко. Сократить отрыв до минимума динамовцам удалось уже после перерыва – Алексей Сиротенко остался один в момент приема паса и точным броском поразил ворота «Донбасса». Счет 3:2 продержался на табло до середины второй двадцатиминутки, когда творцы первой шайбы «Донбасса» создали четвертую – Александр Александров и Илья Коренчук помогли Владиславу Луговому оформить дубль в матче.

Однако преимущество в две шайбы продлилось недолго – Руслан Максименко воспользовался тем, что Богдан Дьяченко покинул рамку ворот и вновь вернул «Динамо» в игру. Динамовцы в третьем периоде также совершили ошибку, позволив Илье Коренчуку выкатиться на ворота Владислава Гурко и вернуть преимущество в две шайбы своей команде. Спустя еще одну минуту Никита Новиков забросил шестую шайбу дончан, однако динамовцы также ответили двумя результативными ударами – оба раза голами отметилась первая пятерка «Динамо». Финальная сирена зафиксировала 6:5 на табло «Альтаира».

Отдельно стоит отметить возвращение на лед капитана «Донбасса» - Виктор Захаров восстановился после травмы и провел свою вторую игру в чемпионате Украинской хоккейной лиги.

Украинская хоккейная лига

«Донбасс» - МХК «Динамо» - 6:5 (3:1, 1:2, 2:2)
Шайбы: 1:0 Луговой (Александров, Коренчук), 06:47, 2:0 Ордынский (Шпак, Коваленко - больш.), 10:57, 3:0 Александров (Матвиенко, Ворона), 12:24, 3:1 Лисин (Олейник, Максименко - больш.), 15:54, 3:2 Сиротенко (Праведный, Худяков), 21:50, 4:2 Луговой (Александров, Коренчук - больш.), 31:53, 4:3 Максименко (Чердак - меньш.), 33:57, 5:3 Коренчук, 47:06, 6:3 Новиков (Мостовой, Свищев), 48:08, 6:4 Максименко (Поддубный, Чердак), 52:14, 6:5 Чердак (Олейник, Поддубный), 53:25.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Жовнир - Александров; Новиков - Захаров (К) - Коваленко, Шпак - Ордынский; Савченко (А) - Свищев - Мостовой, Григорьев А. - Фирсов; Матвиенко - Влад - Ворона.
Динамо: Гурко (Полывяный); Чердак (К) - Максименко (А) - Олейник, Лисин - Поддубный (А); Худяков - Сиротенко - Праведный, Бабчук - Гребенкин; Куликов - Костин - Халин, Швоев - Шматько; Колядинский - Хохлов, Григорьев Д.

Источник — ХК Донбасс

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.