УХЛ. Белый Барс забросил 12 безответных шайб Волкам

После стартового свистка, как и ожидалось, «Белый Барс» побежал в атаку. «Волки» неплохо справлялись с напором, однако на 7-й минуте, после броска Руслана Ромащенко шайба отрикошетила от одного из защитников прямо к Даниилу Печерских, который отправил её в сетку ворот.



Первое же удаление «Волков» стало результативным для "барсов": Руслан Ромащенко прошёл по левому борту, и отдал на Александра Воронина, который был один перед воротами Олега Хонина.



Следующее численное преимущество «Белого Барса» также привело к заброшенной шайбе. После удаления Арсена Мкртчяна, Руслан Ромащенко набросил "на пятак" к воротам «Волков», и Даниил Печерских подставил клюшку, отправив шайбу в сетку.



Не прошло и минуты, как Владислав Куцевич смог оторваться от защитников «Волков», обыграл вратаря, и закатил шайбу в ворота. Буквально тут же свою третью шайбу в игре забросил Даниил Печерских, оформивший таким образом хет-трик в рамках одного периода.



На вторую двадцатиминутку броварская команда вышла более настроенной на игру, и даже нейтрализовала несколько численных преимущество соперника, однако «Волков» хватило лишь на 11 минут. Шестой гол «Белого Барса» на счету Дмитрия Даниленко – молодой форвард уложил голкипера «Волков» на лёд, и завёл шайбу в пустые ворота. Через две минуты Руслан Ромащенко вышел 1 на 1 с Олегом Хониным, и также отправил шайбу над голкипером броварчан. За четыре минуты до конца второго периода Даниил Печерских с разворота отправил шайбу в дальний угол ворот Хонина.



В третьем периоде по очереди шайбы забросили Михаил Ядловский, Кирилл Бондаренко, Дмитрий Даниленко, Иван Панов. Таким образом, голкипер «Белого Барса» оформил второй сухой матч в сезоне, а «Волки» впервые ушли со льда без заброшенных шайб.



«Белый Барс» - ХК «Волки» 12:0 (5:0; 3:0; 4:0)

Шайбы: 1:0 Печерских (Ромащенко, Бондаренко), 06:10. 2:0 Воронин (Ромащенко - больш.), 07:29. 3:0 Печерских (Ромащенко, Герцик - больш.), 17,17. 4:0 Куцевич (Ядловский), 18:17. 5:0 Печерских (Ромащенко), 19:31. 6:0 Даниленко (Куцевич), 31:15. 7:0 Ромащенко (Печерских), 33:13. 8:0 Печерских (Ромащенко, Герцик), 36:00. 9:0 Ядловский (Сеник), 43:27. 10:0 Бондаренко (Табашник), 48:12. 11:0 Даниленко (Куцевич, Ядловский), 49:08. 12:0 Панов (Савченко), 53:28.



«Белый Барс»: Качула (Краснопольский); Бондаренко – Ромащенко – Печерских, Куцевич – Даниленко – Лесников, Дурдыев – Найденов – Сеник, Савченко, Панов; Табашник – Герцик, Воронин – Ядловский, Логач – Грицюк, Васильев – Гриценко.

ХК «Волки»: Хонин (Гордюшин); Омельченко – Овчинников – Привалихин, Пуголовкин – Черниченко – Боронило, Маслюк – Носко – Черемнов, Р. Светлый; Никитин – Жариков, Привалихин – Бобков, Мкртчян – Шелестун.