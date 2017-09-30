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УХЛ. Анонс матчей 30 сентября

«Волки» едут в Белую Церковь, а «Донбасс» принимает МХК «Динамо»

  • 30.09.2017 14:54
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Метки
УХЛ
© УХЛ

13:00 «Белый Барс» - ХК «Волки», прямая трансляция – xsport.ua

Белоцерковцы сыграют второй матч за три дня, причем в четверг «Белый Барс» находился в Дружковке, а в субботу команде Константина Буценко предстоит выходить уже на домашний лед. Возможно, усталость «Барсов» после переезда подарит «Волкам» какой-то шанс на интригу.

На данный момент броварской клуб – худшая команда лиги. «Волки» потерпели шесть поражений в шести матчах, проиграв все поединки в основное время. Подопечные Александра Хмиля пропустили больше всех – 46 шайб, и забили меньше остальных – всего 7 голов.

«Белый Барс» потерпел два подряд поражения от «Донбасса» и, наверняка, решительно настроен прервать серию неудач. Встреча с аутсайдером чемпионата – отличный шанс для этого. Интересно будет понаблюдать, вернет ли тренерский штаб «Барса» в первое звено форварда Кирилла Бондаренко, которого разъединили с Русланом Ромащенко и Евгением Тимченко в последнем матче против «Донбасса» (2:3).

Отметим, что «Волки» забивали во всех своих сыгранных поединках, а «Белый Барс» – единственная команда чемпионата, которой в текущем сезоне удавалось отыграть на ноль. Любопытно, продлится ли голевая серия броварчан, либо же белоцерковцы смогут оформить второй шатаут в сезоне.

Сегодняшний поединок «Волки» проведут без форварда Виктора Милинского, начинавшего сезон в качестве капитана броварской команды. Он получил дисквалификацию за удар соперника ногой в предыдущем поединке с «Галицкими Львами».

Напомним, что в первом круге регулярного чемпионата в Броварах «Белый Барс» растерзал «Волков» со счетом 12:2.

14:00 «Донбасс» - МХК «Динамо», прямая трансляция – телеканал XSPORT и сайт xsport.ua

Для харьковского МХК «Динамо» это будет первый выезд в сезоне. Пока подопечные Александра Сеуканда играли исключительно на площадке домашнего «Салтовского льда».

«Донбасс» выдал лучший старт сезона в лиге. Действующий чемпион победил в основное время во всех своих матчах, большую часть из которых дончане провели без травмированного капитана Виктора Захарова. Интересно, что даже без своего лидера и одного из основных нападающих команды «Донбасс» забивает больше всех в УХЛ. В шести поединках подопечные Сергея Витера настреляли 38 шайб в чужие ворота. Также «Донбасс» имеет в своем распоряжении самую надежную оборону в лиге, которую возглавляет голкипер Богдан Дьяченко. Пока соперники дончан смогли забросить им только 10 шайб.

В составе «динамовцев», пожалуй, по-особенному на ближайший матч будут мотивированы голкипер Владислав Гурко и форвард Владимир Чердак. Гурко является игроком «Донбасса» и выступает в МХК «Динамо» на правах аренды. А Чердак, вместе с дончанами, в двух предыдущих сезонах становился чемпионом Украины. Отметим, что сейчас Владимир с 13 (5+8) очками единолично возглавляет гонку бомбардиров УХЛ. В последних матчах с «Донбассом» (2:8) и «Кременчугом» (2:4) Чердак немного сбавил обороты, отметившись только двумя результативными передачами – по одной в каждой из игр. Но, и это важно отметить, капитан «Динамо» в этом сезоне еще ни разу не уходил со льда без набранных очков.

Напомним, что в первом круге «Донбасс» крупно обыграл «Динамо» в Харькове – 8:2.

Источник — УХЛ

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