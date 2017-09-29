УХЛ. Кременчук в напряженном матче обыграл Галицких Львов

В пятницу, 29 сентября, матчем «Кременчук» - «Галицкие Львы» стартовал седьмой тур регулярного чемпионата.



После того как «горожане» открыли счет на седьмой минуте усилиями Антона Бойкова, могло показаться, что эта встреча завершится легкой победой команды Александра Савицкого, однако на первый перерыв команды ушли при преимуществе «Львов» - отличились Чиканцев и Дворник.



Тем не менее, во втором периоде «Кременчук» усилиями Чорного и Чернышенко вновь вышел вперед, в третьем же периоде команда Михаила Чиканцева не смогла перевернуть ход встречи, впрочем, как и «горожане» не смогли увеличить свой отрыв. 5:4 в пользу «Кременчука», и в очередной раз победу команда Савицкого добыла именно во второй двадцатиминутке.



«Кременчук» - «Галицкие Львы» - 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – Наливайко (Бойков) – 06:47, 1:1 – Чиканцев (Арабов, Сирченко – бол.) – 15:28, 1:2 – Дворник (Генералов) – 16:48, 2:2 – Чорный (Горлушко – бол.) – 27:17, 3:2 – Чернышенко (Бойков, Кривошапкин) – 30:01, 4:2 – Кривошапкин (Боевых – бол.) – 43:42, 4:3 – Толстушко (Дворник, Тонковид – бол.) – 47:55, 5:3 – Карпенко (Бойков, Чернышенко) – 50:47, 5:4 – Толстушко (Генералов, Чиканцев – бол.) – 58:34,