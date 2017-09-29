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Волки заявили двух нападающих

Защитник Руслан Пронякин отзаявлен броварской командой

  • 29.09.2017 16:52
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УХЛ. Руслан Пронякин
© УХЛ. Руслан Пронякин

В офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от броварских «Волков». Клуб заключил контракты с нападающими Юрием Бобковым и Игорем Боронило.

Игорь Боронило в нынешнем сезоне уже выступал в Украинской хоккейной лиге в составе «Галицких Львов» – там он провёл 4 матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности -5. Сезоном ранее Боронило отыграл 8 матчей в харьковском «Витязе», а сезон 2015/16 провёл в «Льдинке-Компаньон» (25 игр, 2+3). Также в прошлом сезоне форвард в составе харьковской СДЮСШОР завоевал бронзовые медали чемпионата Украины U20 – 11 матчей, 13 (8+5) очков.

Что касается Юрия Бобкова, то последний раз он выступал в национальном первенстве Украины в сезоне 2015/16, тогда в составе киевского «Рапида» Бобков в 35 матчах набрал 18 (6+12) очков. Помимо этого, в его активе выступления в «Кременчуке» в чемпионате Беларуси U18 и чемпионате Украины, а также 17 матчей в чемпионате Украины U20 в составе «Льдинки».

Также «Волки» отзаявили защитника Руслана Пронякина, который провёл 6 матчей регулярного чемпионата с показателем полезности -10, и не набрал очков.

Источник — УХЛ

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