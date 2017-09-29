Александр Праведный присоединился к МХК Динамо

В офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от МХК «Динамо». Клуб подписал контракт с нападающим Александром Праведным.
Ранее в нынешнем сезоне Праведный был заявлен за «Белый Барс», однако на льду в официальных встречах не появлялся. В сезоне 2016/17 нападающий сыграл 19 матчей, где набрал 1 (0+1) очко. Также за последние три года форвард с «Белым Барсом» становился чемпионом Украины U20, серебряным медалистом чемпионатов Украины U20 и U17.
Источник — УХЛ
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