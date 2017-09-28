Донбасс вырвал победу у Белого Барса

В предыдущем матче пятого тура «Белый Барс» также встречался с «Донбассом», однако та игра состоялась в Белой Церкви, и тогда дончане обыграли своих визави со счетом 3:2.

Взглянув на составы команд, первое что мог заметить внимательный зритель – Константин Буценко провёл некоторые перестановки в составе. В частности, место на левом краю нападения в первой пятёрке занял Даниил Печерских, а Кирилл Бондаренко был отправлен в третью тройку нападения в помощь Сергею Логачу и Илье Сенику.

Такие изменения игровых звеньев принесли свои плоды уже на 6-й минуте встречи. После удаления Александра Александрова Никита Табашник и Даниил Печерских разыграли шайбу в зоне атаки, а Руслан Ромащенко мощным броском отправил её над плечом Богдана Дьяченко.

Однако первое же нарушение «Белого Барса» оказалось также результативным для «Донбасса». Главный арбитр встречи Максим Урда едва только поднял руку, фиксируя отложенный штраф, как тут же Ярослав Свищев, поборовшись с защитниками, затолкал шайбу между щитков Юрия Краснопольского.

Не прошло и минуты, как «Белый Барс» вновь вышел вперёд. Форварды белоцерковской команды закрыли обзор Богдану Дьяченко, чем воспользовался Владислав Герцик, бросивший в ближний верхний угол ворот.

Во втором периоде команды сыграли в довольно осторожный хоккей, понимая слишком большую цену ошибки. К тому же, хорошо сыграли голкиперы, парировавшие по несколько весьма опасных бросков. На 43-й минуте встречи Никита Новиков сольно прошёл сквозь защиту «Белого Барса», бросил по воротам – и тут же успешно сыграл на добивании, отправив шайбу в дальний угол мимо Юрия Краснопольского.

Спустя четыре минуты «Донбасс» вышел вперёд. Белоцерковцы провалились в обороне, что позволило Илье Коренчуку убежать в отрыв от Владислава Герцика, и с близкого расстояния форвард расстрелял ворота "барсов".

Буквально сразу после этого «Белый Барс» получил возможность поиграть полторы минуты в формате 5х3, однако реализовать двойное численное преимущество команде Константина Буценко не удалось. В самом конце встречи "барсы" выпустили шестого полевого игрока, и тут же получил удаление защитник «Донбасса» Кирилл Жовнир – однако и в этом случае "на отлично" отработали игроки дончан. Таким образом, «Донбасс» увеличил отрыв в турнирной таблице от ближайших преследователей до 6 очков.

Напомним, что ранее в матчах шестого тура «Кременчук» обыграл МХК «Динамо», а «Галицкие Львы» победили «Волков».

«Донбасс» - «Белый Барс» 3:2

Шайбы: 0:1 Ромащенко (Табашник, Печерских - больш.), 05:07. 1:1 Свищев (И. Савченко, Новиков), 14:29. 1:2 Герцик (Табашник, Печерских), 15:35. 2:2 Новиков (И. Савченко, Григорьев), 42:43. 3:2 Коренчук (Луговой), 46:49.

«Донбасс»: Дьяченко (Дуве); Жовнир - Александров, Шпак - Ордынский, Григорьев - Фирсов, Матвиенко; Лялька - Кузьмик - Коренчук, Луговой - Коваленко - Мостовой, И. Савченко - Свищев - Новиков, Ворона - Влад - Рубан.

«Белый Барс»: Краснопольский (Качула); Табашник - Герцик, Воронин - Ядловский, Гриценко - Грицюк, Васильев - Б. Савченко; Печерских - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Лесников, Бондаренко - Логач - Сеник, Дурдыев - Найденов - Панов.