Кременчук на последних минутах обыграл МХК Динамо

В Харькове состоялся первый матч шестого тура, в котором МХК «Динамо» принимал «Кременчук». Обе команды набрали по 6 очков в турнирной таблице, однако за счёт лучшей разницы шайб "горожане" опережали харьковчан.

«Кременчук» с самого старта побежал вперёд, и уже на пятой минуте счёт в поединке открыл Антон Бойков. Все последующие атаки команды Александра Савицкого в этом периоде не увенчались успехом.

Во втором периоде, довольно неожиданно, на некоторое время вперёд вышел харьковский клуб. Сначала, в большинстве, шайбу в ворота Никиты Петленко забросил Никита Олейник, а через 10 минут, в меньшинстве, третью шайбу в составе МХК «Динамо» забросил Алексей Сиротенко. «Кременчук», усилиями Дмитрия Чернышенко, сравнял счёт на 20-й минуте второго периода.

Третья двадцатиминутка вновь прошла под шквал атак кременчужан, однако забросить шайбу им довольно долго не удавалось. Лишь за полторы минуты до конца встречи, после удаления Даниила Бабчука, третью шайбу в матче забросил Дмитрий Чернышенко. Зафиксировал победу «Кременчука» в матче Дмитрий Чорный, отправивший шайбу в пустые ворота за 30 секунд до конца игры.

МХК «Динамо» - ХК «Кременчук» 2:4 (0:1; 2:1; 0:2)

Шайбы: 0:1 Карпенко (Чернышенко, Бойков), 04:55. 1:1 Олейник (Максименко, Чердак - больш.), 21:55. 2:1 Сиротенко (Худяков - меньш.), 32:45. 2:2 Чернышенко, 39:05. 2:3 Чернышенко (Бойков), 58:41. 2:4 Чорный (Гриценко, Шиманский), 59:26.

МХК «Динамо»: Гурко (Полывяный); Чердак – Максименко – Олейник, Лисин – Поддубный; Сиротенко – Халин – Куликов, Бабчук – Григорьев; Костин – Шматько – Худяков, Гребёнкин – Швоев; Колядинский – Виноград, Хохлов – Крюченко.

ХК «Кременчук»: Петленко (Калашник); Бойков – Карпенко – Чернишенко, Роганов – Козачук; Алексанян-Петрович – Кривошапкин – Крючёнкин, Наливайко – Грицких; Чорный – Гриценко – Шиманский, Горлушко – Савицкий; Полищук.