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Галицкие Львы выиграли у Волков

Клуб из Новояворовска вновь победил команду из Броваров

  • 27.09.2017 21:13
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uhl.com.ua
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Во втором матче шестого тура «Волки» вновь играли с «Галицкими Львами». Ранее в матче пятого тура команда из Новояворовска обыграла броварчан в домашнем матче со счётом 3:1, и сегодня подопечные Александра Хмиля явно горели желанием отыграться.
 
Первый период матча прошёл на встречных курсах, и обе команды имели хорошие шансы выйти вперёд. Однако первую шайбу в поединке забросил Валентин Сирченко, успешно сыгравший на добивании. «Волки». Счёт удвоил во втором периоде защитник «Галицких Львов» Антон Черня, реализовавший численное преимущество своей команды.
 
После этого обе команды захлестнули эмоции – обоюдными удалениями за грубость отметились Виктор Милинский и Олег Середа, а также Богдан Арабов и Арсен Мкртчян. В пассиве Виктора Милинского также матч-штраф за удар в голову.
 
В середине третьего периода разрыв в счёте увеличил Никита Артемьев, однако «Волки» смогли отквитать одну шайбу усилиями Соломона Шапиро.
 
Таким образом, «Галицкие Львы» повторили результат прошлой игры, и увеличили отрыв в турнирной таблице.
 
ХК «Волки» - «Галицкие Львы» 1:3
 
Шайбы: 0:1 Сирченко (Арабов), 19:44. 0:2 Черня (Сирченко, Арабов - больш.), 25:06. 0:3 Артемьев (Сирченко, Чиканцев), 51:32. 1:3 Шапиро (Мкртчян, Овчинников - больш.), 55:15.
 
ХК «Волки»: Гордюшин (Логинов); Курпич - Пронякин, Мкртчян - Жариков, Пуголовкин - Привалихин; Овчинников - Черниченко - Милинский, Омельченко - Черемнов - Шапиро, Никитин - Носко - Шелестун, Луценко.
 
«Галицкие Львы»: Александров (Дорош); Толстушко - Тонковид, Черня - Артемьев, Ратушный - Сысак; Чобанян - Дворник - Генералов, Чиканцев - Сирченко - Арабов, Кизло - Середа - Абаджян, Арустамов, Брага.

Источник — УХЛ

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