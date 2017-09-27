Галицкие львы заявили Ярослава Панченко вместо Игоря Боронило

В составах команд Украинской хоккейной лиги произошли изменения.
«Белый Барс» отзаявил вратаря Виталия Власенко. В этом сезоне голкипер провел 1 игру против МХК «Динамо», в которой пропустил 3 шайбы и отбил 92,5% бросков.
Сразу два трансфера состоялось в «Галицких Львах». Команда из Новояворовска отзаявила нападающего Игоря Боронило, который провел 4 игры, где не набрал очков, и заработал показатель полезности -5.
Вместо него «Галицкие Львы» заключили контракт с молодым форвардом Ярославом Панченко, уже выступавшим в прошлом сезоне в команде в чемпионате Украины U16 – 22 игры, 36 (20+16) очков. Отметим, что Панченко сможет принять участие уже в сегодняшнем матче против «Волков», который состоится в 18:00.
Источник — УХЛ
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