РОМАЩЕНКО: «Перед Волками нагрузились, перед Донбассом - отпустим»

Капитан «Белого Барса» Руслан Ромащенко рассказал о победе над «Волками» и подготовке к матчу против «Донбасса».
Источник — Xsport
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Капитан «Белого Барса» Руслан Ромащенко рассказал о победе над «Волками» и подготовке к матчу против «Донбасса».
Источник — Xsport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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