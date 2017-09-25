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РОМАЩЕНКО: «Перед Волками нагрузились, перед Донбассом - отпустим»

Капитан «Белого Барса» — о победе над «Волками»и подготовке к матчу с «Донбассом»

  • 25.09.2017 21:14
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Метки
ХК Донбасс. Руслан Ромащенко
© ХК Донбасс. Руслан Ромащенко

Капитан «Белого Барса» Руслан Ромащенко рассказал о победе над «Волками» и подготовке к матчу против «Донбасса».

Источник — Xsport

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