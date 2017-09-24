Три игрока присоединились к Волкам

Броварские «Волки» подписали контракты с защитником Максимом Исламовым и нападающими Алексеем Овчинниковым и Павлом Маслюком.



Максим Исламов также может сыграть и на позиции защитника. В чемпионате Украины он уже выступал в сезоне 2015/16 в составе киевского «Рапида», где провёл 32 игры и набрал 1 (0+1) очко. Сезоном ранее Исламов играл в польском второлиговом «Подхале» – 29 матчей, 5 (3+2) очков.



Алексей Овчинников – наиболее известный хоккеист из тройки новичков «Волков». В прошлом сезоне он успел сыграть сразу в трех клубах УХЛ – «Кременчуке», «Кривбассе» и «Дженералз», и суммарно в 35 матчах набрал 24 (11+13) очка. В Украину Овчинников переехал из третьей лиги Чехии, где выступал в ХК «Рисути». До этого в карьере Овчинникова были российские ВХЛ-Б (57 игр, 8+13 очков) и МХЛ (72 игры, 0+3 очка).



Павел Маслюк ранее выступал в детско-юношеских командах киевских «Сокола», «Академии» и «Льдинки».



Все три игрока смогут принять участие в сегодняшнем матче «Волков» против «Галицких Львов, который состоится в 18:00