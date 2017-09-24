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Віталій КІЛЬЧИЦЬКИЙ: «Скоро виховаємо гравців для збірної України»

Новоспечений тренер з фізпідготовки «Галицьких Левів» поділився ексклюзивними фото з тренувань клубу

  • 24.09.2017 08:46
  • 362 просмотров
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ХК Галицькі Леви. Віталій Кільчицький
© ХК Галицькі Леви. Віталій Кільчицький
Екс-біатлоніст збірної України, а зараз новоспечений тренер з фізпідготовки хокейного клубу «Галицькі Леви» Віталій Кільчицький розповів Sport.ua про тренувальний процес, поділився ексклюзивними фото з тренувань команди з Новояворівська, а також запевнив, що хокеїсти, які займаються на Льодовій арені, вже через кілька років стануть гравцями збірної України, а сам клуб буде в Топ-3 чемпіонату УХЛ.
 
«Ніколи не брав участі в командних видах спорту, це дуже незвично. Команда створена тільки 2 місяці. З першого дня тренувань одразу максимальна самовіддача, на кожному тренуванні постоянні прискорення, а також фізична підготовка в залі із залізом. Хокеїсти виконують стрибкові вправи, де часу на відпочинок чи відновлення практично немає. Є багато нюансів з травмами, де треба бути максимально обережними, щоб зберегти спортсменів здоровими.
 
 
Я намагаюсь пояснити важливість перед тренуваннями розминки й розігрівання м'язів, після чого обов'язковою займаємося розтяжкою, щоб м'язи були більш еластичними, і, як правило, ми уникнемо в майбутньому травм і покращимо техніку на льоду.
 
 
Ми з тренерським штабом – Чіканчевим Михайлом і Артемом Лейтюком (екс-гравець «Дніпра») – хочемо привчити до професійного, більш індивідуального підходу спортсменів. Привчити хокеїстів терпіти біль і змушувати себе працювати над слабкими місцями. Для цього на Льодовій арені зроблені всі умови, які приємно радують. З цієї арени через кілька років будуть гравці збірної України, а клуб буде в трійці найкращих чемпіонату УХЛ, оскільки школою хокею в Україні мало хто може похвалитись», – сказав Кільчицький.
 
 
 
 
 
Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі для Sport.ua Віталій Кільчицький розповів, як склалася його доля після того, як спортсмена не включили до складу біатлонної збірної України.

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

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Комментарии
    ruslan17c
      ruslan17c, 24.09.2017 09:29
    +3
    Такий був біатлоніст перспективний, а опинився незрозуміло де..досі пам'ятаю його стрільбу за 18 секунд і нажаль після цієї гонки на нього забили..
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