Віталій КІЛЬЧИЦЬКИЙ: «Скоро виховаємо гравців для збірної України»

Екс-біатлоніст збірної України, а зараз новоспечений тренер з фізпідготовки хокейного клубу «Галицькі Леви» Віталій Кільчицький розповів Sport.ua про тренувальний процес, поділився ексклюзивними фото з тренувань команди з Новояворівська, а також запевнив, що хокеїсти, які займаються на Льодовій арені, вже через кілька років стануть гравцями збірної України, а сам клуб буде в Топ-3 чемпіонату УХЛ.

«Ніколи не брав участі в командних видах спорту, це дуже незвично. Команда створена тільки 2 місяці. З першого дня тренувань одразу максимальна самовіддача, на кожному тренуванні постоянні прискорення, а також фізична підготовка в залі із залізом. Хокеїсти виконують стрибкові вправи, де часу на відпочинок чи відновлення практично немає. Є багато нюансів з травмами, де треба бути максимально обережними, щоб зберегти спортсменів здоровими.

Я намагаюсь пояснити важливість перед тренуваннями розминки й розігрівання м'язів, після чого обов'язковою займаємося розтяжкою, щоб м'язи були більш еластичними, і, як правило, ми уникнемо в майбутньому травм і покращимо техніку на льоду.

Ми з тренерським штабом – Чіканчевим Михайлом і Артемом Лейтюком (екс-гравець «Дніпра») – хочемо привчити до професійного, більш індивідуального підходу спортсменів. Привчити хокеїстів терпіти біль і змушувати себе працювати над слабкими місцями. Для цього на Льодовій арені зроблені всі умови, які приємно радують. З цієї арени через кілька років будуть гравці збірної України, а клуб буде в трійці найкращих чемпіонату УХЛ, оскільки школою хокею в Україні мало хто може похвалитись», – сказав Кільчицький.