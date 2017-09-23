Донбасс выиграл у Белого Барса и вышел на чистое первое место

Первое же удаление игрока «Белого Барса» не принесло успеха «Донбассу» – напомним, что белоцерковская команда обладает лучшим процентом нейтрализации большинства среди команд УХЛ. Однако донецкая команда продолжила атаковать, и спустя пять минут Никита Коваленко проехал за воротами, и вырезал отличную передачу "сквозь" защитников «Белого Барса», после чего Владиславу Луговому оставалось лишь подставить клюшку и отправить шайбу в ворота.

Буквально мгновенно "барсы" имели отличную возможность отыграться, когда сначала удалился нападающий «Донбасса» Ярослав Свищев, а через полторы минуты дончане заработали ещё один штраф – на этот раз за нарушение численного состава. Однако ни в формате 5х3, ни имея преимущество в одного игрока, «Белый Барс» не смог отыграться.

Свой шанс «Белый Барс» реализовал на 7-й минуте второго периода. Илья Сеник перехватил шайбу, и отправил её аккуратно в дальний верхний угол ворот Богдана Дьяченко, сравняв таким образом счёт в матче.

Ранее в анонсе к матчу мы отмечали, что «Донбасс» обладает лучшей реализацией большинства в УХЛ, и это оружие сработало в концовке второй двадцатиминутки – после броска Юрия Шпака шайба отлетела от борта, а Виталий Лялька успешно сыграл на добивании.

Преимущество своей команды дончане упрочили на 43-й минуте встречи, когда Иван Савченко вошёл в зону, и прицельным броском отправил шайбу в угол ворот Юрия Краснопольского.

Но белоцерковская команда упрямо шла вперёд, и спустя 10 минут поймала свой шанс. После сильного броска Руслана Ромащенко отлично сыграл на добивании лучший снайпер нынешнего чемпионата Никита Лесников, и сократил разрыв в счёте до одной шайбы.

На последних минутах встречи обе команды имели отличные шансы отличиться в воротах своего соперника, а Константин Буценко даже выпустил шестого полевого игрока – но результат матча изменить не удалось. Таким образом, донецкая команда становится единоличным лидером турнирной таблицы, однако следующий матч между «Белым Барсом» и «Донбассом» пройдёт в Дружковке уже 28 сентября, и возможно после него команды вновь сравняются по набранным очкам.

Другой матч пятого тура между «Галицкими Львами» и «Волками» состоится уже завтра в 18:00, а «Кременчук» сыграет с МХК «Динамо» 5 февраля.

«Белый Барс» – «Донбасс» – 2:3

Шайбы: 0:1 Луговой (Коваленко), 06:52. 1:1 Сеник, 26:45. 1:2 Лялька (Шпак, Кузьмик - больш.), 36:19. 1:3 И. Савченко (Новиков, Свищев), 45:11. 2:3 Лесников - больш., 53:21.

«Белый Барс»: Краснопольский (Качула); Бондаренко - Ромащенко - Тимченко, Герцик – Табашник; Куцевич - Даниленко - Лесников, Ядловский – Воронин; Печерских – Логач – Сеник, Грицюк – Гриценко; Панов – Ведмедев – Дурдыев, Б. Савченко – Татарин.

«Донбасс»: Дьяченко (Дуве); Коренчук - Кузьмик - Лялька, Жовнир – Александров; Луговой - Коваленко - Мостовой, Шпак - Ордынский; И. Савченко - Свищев - Ворона, Григорьев - Фирсов; Новиков - Влад - Рубан, Матвиенко.