Александр САВИЦКИЙ: «В третьем периоде соперник подпортил нам нервы»

Главный тренер ХК «Кременчуг» Александр Савицкий оценил действия своих подопечных в поединке против «Галицких львов» (6:2).
«Своими активными действиями в атаке заставили соперника ошибаться в обороне и хорошо использовали свои голевые моменты. Команда неплохо была нацелена на ворота, но нам надо добавлять - больше использовать процент создаваемых моментов. Несмотря на победу с разницей в четыре шайбы, игра была нервной, упорной, где было много силовой борьбы. Хозяева, молодцы, в третьем периоде, проигрывая 0:5, проявили характер.
Какой был решающим? Во втором периоде отрезок времени, когда забросили менее чем за две минуты три шайбы (за 1 минуту 48 секунд. – прим.) и повели 5:0. Хотя в истории хоккея были случаи, когда команды отыгрывали пять шайб и выигрывали, поэтому быстрый гол соперника в третьем периоде, затем второй, немного подпортили нам «нервы». Но ребята, молодцы, справились с волнением и быстро забросили шестую шайбу.
Какая обстановка в Новояровске? Отличная, хоккейная. Болельщики до окончания матча активно поддерживали свою команду. Приятно играть в такой атмосфере», – сказал Савицкий.
Источник — ХК Кременчуг
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