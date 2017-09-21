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УХЛ. Галицкие Львы уступили Кременчуку в домашнем поединке

Команда Александра Савицкого поднялся на третье место в турнирной таблице

  • 21.09.2017 23:19
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УХЛ. Галицкие Львы уступили Кременчуку в домашнем поединке

Матч между «Галицкими Львами» и «Кременчуком» на Ледовой арене в Новояворовске закрывал четвертый тур Украинской хоккейной лиги. Победа в этой встрече позволяла «горожанам» догнать по набранным очкам харьковское «Динамо».

Поэтому неудивительно, что уже на третьей минуте встречи Артем Шиманский открыл счет в матче. Спустя семь минут Дмитрий Чернышенко удвоил преимущество своей команды, и на перерыв команды ушли при счете 0:2.

Второй отрезок встречи также прошел под диктовку команды Александра Савицкого - Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Чорный и Антон Бойков довели счет до разгромного.

Тем не менее, «Галицкие Львы» смогли собраться и навязать борьбу в третьем периоде, здорово реализовав большинство - Карен Чобанян и Всеволод Толстушко, казалось, вернули хозяев в игру, однако Руслан Ефимочкин на исходе 16-й минуты установил окончательный счет в матче - 2:6 в пользу «Кременчука».

«Галицкие Львы» – «Кременчук» – 2:6 (0:2, 0:3, 2:1)

Шайбы: 0:1 - Шиманский (Гриценко, Чорный), 02:51, 0:2 - Чернышенко (Бойков, Роганов), 09:31, 0:3 – Чернышенко (Бойков, Карпенко), 35:43. 0:4 – Чорный (Горлушко, Шиманский), 36:08, 0:5 - Бойков (Козачук, Чернышенко), 37:31. 1:5 - Чобанян (Генералов, Дворник – больш.), 40:43, 2:5 - Толстушко (Дворник, Генералов – больш.), 55:08. 2:6 - Ефимочкин (Шиманский, Гриценко), 55:43.

«Галицкие Львы»: Дорош (Александров); Толстушко – Тонковид, Черня – Артемьев, Порупа – Ратушный; Чобанян – Дворник – Генералов, Чиканцев – Сирченко – Арабов; Кизло – Середа – Боронило, Брага – Абаджян – Арустамов.

«Кременчук»: Петленко (Калашник); Роганов – Козачук, Наливайко – Грицких, Горлушко – Савицкий; Бойков – Карпенко – Чернышенко, Алексанян-Петрович – Кривошапкин – Полищук, Чорный – Гриценко – Шиманский, Крюченкин, Ефимочкин.

Источник — ХК Донбасс

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