УХЛ. Галицкие Львы уступили Кременчуку в домашнем поединке

прямая дорога в мариуполь, и жить и играть, поближе к своим болельщикам

И вслед им мы дружно исполним песню Шнурова "Ехай,ехай на х@й "..

Ярмоленко потрапив в символічну збірну туру,цікаво,коли останнього разу українець потрапляв в так...

все правильно, предсезонку с ними не проходил, немцы планируют наперед

ты забыл кто владелец твоего сепар клуба? забыл про цензуру по вопросам АТО? про фоточки с террор...

О да...Книга неудачников, которые всю жизнь пытались составить конкуренцию Лобановскому и Динамо ...

Но убогим типочкам вроде wado пофигу, им свое гавно вареньем пахнет это из разряда президента...

Гай, Рыбка, Фред, Срна... ФК Допинг прям таки В случае с Рыбкой заставили взять на себя, п...