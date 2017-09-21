В составе с/к Авангард будeт две современные хоккейные арены

В составе многофункционального спорткомплекса «Авангард» в Киеве будут две современные хоккейные арены с возможностью одновременно проводить спортивные и культурные мероприятия.

Новые современные залы также получат баскетболисты, дети, занимающиеся гимнастикой, фигурным катанием и другими видами спорта. Кроме того предусмотрено строительство бассейна на 25 метров и спортивно-реабилитационного комплекса.