В составе с/к Авангард будeт две современные хоккейные арены

В составе многофункционального спорткомплекса «Авангард» в Киеве будут две современные хоккейные арены с возможностью одновременно проводить спортивные и культурные мероприятия.
Новые современные залы также получат баскетболисты, дети, занимающиеся гимнастикой, фигурным катанием и другими видами спорта. Кроме того предусмотрено строительство бассейна на 25 метров и спортивно-реабилитационного комплекса.
Источник — Facebook.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.