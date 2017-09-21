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Сергей ВИТЕР: «Донбасс не показал свой максимум»

Тренер «Донбасса» прокомментировал победу над «Динамо»

  • 21.09.2017 11:32
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс

После финальной сирены на арене «Салтовский лед» в Харькове, где «Донбасс» с разницей в шесть шайб обыграл местное «Динамо», главный тренер дончан Сергей Витер дал оценку игры.

«Хорошая игра, в которой обе команды показали открытый хоккей. Было много технического брака, где-то ошибались тактически. Но в целом – неплохо сыграли, забросили восемь шайб.

Считаю, что «Донбасс» не показал сегодня свой максимум. Тому есть причины, мы о них знаем и работаем. Постараемся как можно быстрее набрать оптимальную форму».

Напомним, что после этой победы дончане сохранили себе первое место в турнирной таблице.

Источник — ХК Донбасс

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