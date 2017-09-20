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Донбасс уверенно выиграл у Динамо

Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга, попеременно владея инициативой в матче

  • 20.09.2017 22:22
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс
Сегодня, 20 сентября, в Харькове местное «Динамо» приняло «Донбасс». Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга, попеременно владея инициативой в матче. Однако на экваторе первого периода очень здорово сыграло третье звено атаки дончан: Алексей Ворона тонкой передачей из-за ворот отрезал двоих динамовецв, а Иван Савченко в ближнем бою мастерски переиграл Владислава Гурко.
 
Эта шайба, впрочем, стала только первой в матче: менее чем за четыре минуты команды еще трижды поразили ворота друг друга – на гол Руслана Лисина подопечные Сергея Витера ответили шайбами Ярослава Свищева и Ильи Коренчука.
 
Начало второго периода, в свою очередь, осталось за харьковчанами – уже на первой минуте Олейник в большинстве сократил разрыв в счете. Спустя три минуты, однако, дончане вновь этот разрыв увеличили – Кирилл Жовнир оказался расторопнее всех на пятаке у ворот Гурко. В середине же периода свою вторую шайбу в чемпионате забросил Александр Влад.
 
В самом начале заключительного отрезка встречи Сергей Кузьмик повторил финт, благодаря которому Иван Савченко открыл счет в матче, и записал на свой счет заброшенную шайбу. На 51-й минуте довел счет до 2:7 Денис Мостовой, который на пятаке оказался наиболее расторопным после того как Станислав Ордынский накинул от синей линии. Окончательный же счет в матче установил Антон Рубан, направивший игровой снаряд над Владиславом Гурко. 
 
«Динамо»  «Донбасс» - 2:8
Шайбы: 0:1 Савченко (Ворона), 11:42, 1:1 Лисин (Чердак, Поддубный - больш.), 13:11, 1:2 Свищев (Ворона, Савченко), 14:14, 1:3 Коренчук (больш.), 15:02, 2:3 Олейник (Максименко, Поддубный - больш.), 20:35, 2:4 Жовнир (Коренчук - больш.), 24:07, 2:5 Влад (Ворона), 32:41, 2:6 Кузьмик (Лялька - больш.), 42:59, 2:7 Мостовой (Орыднский), 50:12, 2:8 Рубан (Александров, Новиков), 56:19.
 
«Динамо»: Гурко (Полывяный); Чердак (К) - Максименко (А) - Олейник, Лисин - Поддубный (А); Сиротенко - Халин - Куликов, Бабчук - Григорьев Д.; Колядинский - Муртищев - Виноград, Хохлов - Крюченко; Костин -  Шматько, Гребенкин - Швоев.
 
«Донбасс»: Дьяченко (Дуве); Коренчук (А) - Кузьмик - Луговой, Александров - Жовнир; Лялька - Коваленко - Мостовой, Шпак - Ордынский; Савченко (А) - Свищев - Ворона, Григорьев А. (К) - Фирсов; Новиков - Влад - Рубан, Матвиенко.

Источник — ХК Донбасс

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