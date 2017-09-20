Волки разгромно уступили Белому Барсу

К матчу четвертого тура против «Волков» белоцерковский «Белый Барс» подходил в статусе одного из лидеров чемпионата, одержав три победы в трех матчах.

Начало матча осталось за подопечными Константина Буценко, которые в стартовые восемь минут дважды расписались в воротах Гордюшина. Одну шайбу, впрочем, «Волкам» удалось сквитать - Шапиро после передачи Черниченко переиграл Качулу.

После этого, однако, более получаса голы забивали исключительно «Барсы» - Бондаренко и Лесников записали на свой счет еще по одной шайбе, дублем отметились также Куцевич и Ромащенко, одной шайбой отметился Найденов. Однако наиболее ударно провел этот матч Тимченко, записавший на свой счет хет-трик.

Отквитать еще одну шайбу «Волкам» удалось лишь на 49-й минуте усилиями Шелестуна. Итоговый счет матча - 2:12.

ХК «Волки» - «Белый Барс» 2:12

Шайбы: 0:1 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко), 06:35. 0:2 Лесников (Куцевич, Ядловский), 07:12. 1:2 Шапиро (Черниченко), 14:16. 1:3 Найденов (Дурдыев), 17:27. 1:4 Куцевич (Лесников, Даниленко), 18:48. 1:5 Тимченко (Ромащенко, Бондаренко), 20:27. 1:6 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко), 34:04. 1:7 Лесников (Даниленко, Ядловский), 34:15. 1:8 Куцевич (Грицюк), 34:53. 1:9 Ромащенко (Тимченко, Бондаренко), 36:26. 1:10 Тимченко (Дурдыев, Татарин), 38:50. 1:11 Ромащенко (Тимченко), 38:57. 1:12 Тимченко (Ромащенко - меньш.), 47:16. 2:12 Шелестун (Черниченко), 48:26.

ХК «Волки»: Гордюшин (Логинов); Курпич - Пронякин, Мкртчян - Привалихин, Пуголовкин - Жариков; Милинский - Черниченко - Шапиро, Омельченко - Носко - Черемнов; Никитин - Луценко - Шелестун.

«Белый Барс»: Качула (Власенко); Герцик - Табашник, Ядловский - Воронин, Грицюк - Гриценко, Савченко - Татарин; Бондаренко - Ромащенко - Тимченко, Лесников - Даниленко - Куцевич, Печерских - Логач - Сеник, Панов - Найденов - Дурдыев.