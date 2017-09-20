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Вице-президент ФХУ: «Захарченко обманывает, расписку писал он»

Георгий Зубко рассказал о возможном наказании для украинских хоккеистов

  • 20.09.2017 13:05
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Facebook. Георгий Зубко
© Facebook. Георгий Зубко

Вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко прокомментировал заявление голкипера Эдуарда Захарченко о том, что он не писал расписок о намерении организовать матч сборной Украины с фиксированным результатом.

- На сегодняшний день, к сожалению, я могу констатировать, что Эдуард Захарченко обманывает. Сомнений в том, что эти расписки написаны именно им, у меня не возникает. Мы получили много показаний различных людей, которые видели оригиналы. Мы получили практически полную схему организации этих незаконных договоренностей.

Основной месседж выглядит следующим образом: договорные матчи и коррупция в спорте – имеют место. И Украина, и наш хоккей не являются первопроходцами в этом вопросе. Мы хотим чистоты хоккея в Украине, и мы к этому придем. Еще раз хочу подчеркнуть, что нет никакой кровожадности в наших действиях в отношении спортсменов, по-человечески – их правда жаль. Мы просим ребят идти на диалог с нами в рамках проведения расследования.

- Насколько я понимаю, Федерацию интересует не столько сам факт – сдана игра или не сдана, но и просто наличие у спортсменов связи с теми людьми, которые подобные вещи организовывают?

- Да, это важно. На сегодняшний день самое главное – это корень и ядро этой проблемы. Есть посредники в этой истории, есть непосредственные организаторы, но это мы передадим в компетенцию Национальной полиции. Нас интересует спорт в его чистом виде, за нарушение принципа fair play, будет немедленная дисциплинарная реакция!

Я не знаю, какие были мотивы у спортсменов, но так бывает, что ты в молодом возрасте оступился, «черт попутал». Впрочем, несмотря на то, что это плохо, это еще может быть не конец хоккейной карьеры. Мы хотим, чтобы спортсмены помогли нам в том, чтобы мы пресекли подобные процессы для последующего развития хоккея в Украине. Особенно это важно для молодого поколения, которое на все это поглядывает и для многих подобное не новость! Люди неофициально говорят о том, как это происходит, какие матчи были… Очень много информации и ее нам нужно было взбаламутить, чтобы очистить наш пруд, насколько это сегодня возможно.

- Есть ли варианты наказания: худший или лучший? Или же, в случае доказательства вины, ничего другого, кроме пожизненной дисквалификации, невозможно? Сотрудничество и выдача организаторов помогут ребятам продолжить играть?

- Бесспорно, может быть применена максимальная санкция – это пожизненная дисквалификация в рамках компетенции Федерации хоккея Украины, которую мы будем рекомендовать Международной федерации хоккея.

Конечно, мы рассматриваем и более мягкие варианты. Может, это будет пять лет, может, даже меньше. Мы можем применить санкцию и условного наказания, но это все будет зависеть от уровня взаимодействия. Может быть, какая-то часть будет прямым сроком, какая-то – условным. Все это может иметь место, потому что наша задача не просто наказать спортсменов, которые оступились в молодом возрасте, а пресечь такие факты в дальнейшем.

Я понимаю умысел и мотивацию этих процессов, но, тем не менее, очень не хочется, чтобы эта жизненная ошибка стала фатальной. Поэтому мы хотим предостеречь всех остальных. Наша задача разобраться в ситуации и дать понять всем хоккеистам в Украине, что подобные действия будут стоить по-спортивному очень дорого.

Ранее Эдуард Захарченко, а также защитник Владимир Варивода уже были отстранены от выступлений Федерацией хоккея Украины из-за подозрений в попытке организовать договорной матч против сборной Южной Кореи на чемпионате мира в Дивизионе IA, который проходил в Киеве. В качестве доказательства приводятся соответствующие расписки игроков.

Источник — Xsport

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Комментарии
    ram-le
    ram-le, 20.09.2017 14:32
    +1
    А я вот не верю этому чиновнику. Если бы вратарь хотел, то он пропустил нужное количество шайб. А это сложно задуманная акция против тренера сборной...
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