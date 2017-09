Виталий Литвиненко усилил в тренерский штаб Белого Барса

Тренерский штаб «Белого Барса» усилился. Его состав пополнился известным украинским хоккеистом и тренером – Виталием Литвиненко.



Вита́лий Ива́нович Литвине́нко является воспитанником харьковской СДЮСШ. За свою карьеру игрока выступал за «Динамо» (Харьков), «Сокол» (Киев), «Белый Барс» (Белая Церковь), «Компаньйон-Нафтогаз» (Киев), «Витязь» (Харьков), «Торпедо»/«Локомотив» (Ярославль), «Лада» (Тольятти), «Торпедо» (Нижний Новгород), ХК «Гомель».



Чемпион России (1997, «Торпедо» Ярославль), победитель высшей лиги чемпионата России (2003, «Торпедо» Нижний Новгород), чемпион Украины (1993, 1995, 2005, 2006, 2009, 2014).



В составе национальной сборной Украины провёл 154 матчей (43 голов, 61 передача), участник зимних Олимпийских игр 2002, участник чемпионатов мира 1993 (группа C), 1994 (группа C), 1995 (группа C), 1998 (группа B), 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 (дивизион I) и 2009 (дивизион I).



В качестве главного тренера Виталий Литвиненко руководил харькоским «Витязем».



Также Виталий Литвиненко является кавалеомр ордена «За заслуги» III степени (2008).